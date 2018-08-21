Вслед за сигаретами. На бутылках с алкоголем могут появиться "страшные" картинки

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Эксперты Минздрава утверждают, что потребление алкоголя создаёт больше социальных проблем, чем потребление табака, так что на этикетках могут появиться самые разнообразные иллюстрации.— Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжёлыми социальными последствиями, например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьёзных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности, — цитирует издание пресс-службу ведомства.С 2017 года на сигаретных пачках отталкивающие изображения в странах Таможенного союза занимают половину площади. Аналогов "устрашающих" картинок на алкоголе в мировой практике пока нет. Бутылки со спиртным последние пять лет маркируют лишь надписью "Чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью".