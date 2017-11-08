Всемирный день борьбы с диабетом: 18 ноября в Самаре пройдет социальная акция

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Для детей и взрослых с диабетом, их родственников и друзей будут организованы мастер-классы и открытые лекции по актуальным темам: «Диабет и беременность», «Психология и диабет у детей», «Психологическая поддержка родителей диа-детей», «Подросток с сахарным диабетом 1 типа», «Практические аспекты методов введения инсулина», «Помповая инсулинотерапия» и «Правильное питание». Их проведут опытные врачи-эндокринологи и психологи, в том числе главный детский эндокринолог г. Самары и Самарской области, к.м.н. Евгения Геннадьевна Михайлова. Для детей будет организована анимационная программа.Программа мероприятия:11:00 – 11:30 – «Сахарный диабет у детей и взрослых: диагностика, терапия и профилактика. Ситуация в Самарской области» (вопросы-ответы для СМИ с участием врачей-эндокринологов и психологов)11:30 – 12:00 – «Современные технологии в лечении сахарного диабета» (вопросы-ответы для СМИ с участием представителей компании Medtronic)11:00 – 12:00 – интервью с главным детским эндокринологом г. Самары и Самарской области, к.м.н. Евгенией Геннадьевной Михайловой (по запросу)12:00 – 18:00 – лекции, мастер-классы, анимационная программа.Мероприятие пройдет 18 ноября в антикафе «Лофт» ТРК «ВиваЛэнд» по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 147. Организатор – компания Medtronic, мировой лидер в области медицинских технологий.