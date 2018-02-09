Все желающие смогут пройти обследование: в онкологическом диспансере пройдет день здоровья

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Все желающие смогут пройти обследование: определение индекса массы тела, измерение артериального давления, регистрация ЭКГ, исследование крови на глюкозу и холестерин экспресс-методом. После окончания обследования будут даны рекомендации врача-терапевта.Прохождение профилактических осмотров является важным элементом профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.В 11.00 заведующая отделением медицинской профилактики О.А. Козлова проведет лекцию для населения в Доме ветеранов РКЦ «Прогресс» (пр. Кирова, 62А) совместно со специалистами Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, сообщает пресс-служба облправительства.