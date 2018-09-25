Врачи выездной поликлиники областной больницы осмотрят детей в Красноармейском районе
25 сентября 2018 15:20
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В составе бригады врачей детские специалисты – аллерголог-иммунолог С.Г. Батаева, пульмонолог Е.В. Веригина, гастроэнтеролог А.А Тяжева. Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи в Самарской области продолжаются выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад.
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, передает пресс-служба облправительства.
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