Врачи в Самаре возмутились поведением матери ВИЧ-инфицированного ребенка

157

Мать ВИЧ-инфицированного несовершеннолетнего ребенка, вопреки рекомендациям врача-педиатра СПИД-центра ( г. Самара) и педиатра по месту жительства, отказывалась от наблюдения ребенка у врачей и лечения, чем поставила его жизнь и здоровье под угрозу.Эта ситуация возмутила врачей СПИД-центра , которые уже не раз видели подобные ситуации, и знали , что они всегда заканчиваются одинаково : заболеванием и смертью ребёнка .В результате, с помощью Минздрава и прокуратуры Самарской области, суд обязал мать обеспечить лечение ребёнка .Если ребёнок станет регулярно принимать лечение, у него есть шанс прожить нормальную продолжительную жизнь .Это первый случай совместной судебной победы врачей и правоохранителей.