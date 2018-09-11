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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи-специалисты проведут прием подростков в Елховке

11 сентября 2018 15:23
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Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
12 сентября в 9.30 в Елховской ЦРБ  бригада специалистов выездной поликлиники Самарской областной клинической больницы  проведет прием юных пациентов от 15 до 17 лет.

В составе бригады врачей детские специалисты - хирург В. И. Кислицкий, невролог Л. Г. Белкина, врач ЛОР Л. В. Гамаюнова, уролог-андролог Р. А. Брятов, травматолог-ортопед В.Н. Данилов, врач-эндокринолог Г. Т. Панина.

Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи в Самарской области
продолжаются выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад.
 
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. 
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Комментарии



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