Врачи-специалисты проведут прием подростков в Елховке

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В составе бригады врачей детские специалисты - хирург В. И. Кислицкий, невролог Л. Г. Белкина, врач ЛОР Л. В. Гамаюнова, уролог-андролог Р. А. Брятов, травматолог-ортопед В.Н. Данилов, врач-эндокринолог Г. Т. Панина.Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи в Самарской областипродолжаются выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.