Врачи скорой помощи в Новом Уренгое отказывались госпитализировать 92-летнего ветерана ВОВ

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Родные больного почти пять часов уговаривали врачей помочь ему. Николенко стало плохо рано утром 27 июня. Накануне его выписали из больницы. Прибывшие на вызов фельдшеры скорой, узнав диагноз и возраст ветерана, отказались везти его в больницу. По телефону станции скорой родным сообщили, что «чтобы больной умер у них в машине, им не нужно». Скорая забрала ветерана с третьей попытки, взяв с родственников расписку о том, что они не будут предъявлять претензий.«Причиной принятия решения об отказе в медицинской эвакуации послужило стремление занизить рейтинговый показатель «смертность в присутствии бригады СМП» в ведомственной статистической отчетности», — подтвердила проверка прокуратуры.Отказ в госпитализации был согласован с и.о. главврача станции, подчеркивается в сообщении. Фельдшерам и и.о. главврача предложили уволиться по собственному желанию, что они и сделали.Как сообщили РБК в Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи, главврач с июня в отпуске. Его обязанности исполняет Татьяна Ярмак. РБК не удалось оперативно связаться с ней.Оба фельдшера бригады скорой уволены, подтвердили РБК в департаменте здравоохранения ЯНАО. В отношении старшего врача и медсестры по приему вызовов начата служебная проверка.Власти не планируют массовые проверки в других медучреждениях, «так как данный случай не характерен для системы здравоохранения Ямала», заверили в департаменте. При нарушении прав пациентов в департаменте рекомендовали звонить на горячую линию и писать жалобы.Следственный комитет также выясняет состав преступления, сообщила РБК пресс-секретарь СУ СК по ЯНАО Елена Демьянова. По ее словам, к проверке подключилась полиция.«Опрошены сотрудники службы скорой помощи, изучена медицинская документация, в том числе регламенты, которыми руководствуются врачи. Следователь встретилась с родственниками и установила обстоятельства того дня», — уточнили в СК.