Врачи предупредили о смертельной опасности храпа
15 марта 2019 19:32
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— Это остановка дыхания во сне, возникающая при полном закрытии просвета дыхательных путей, сопровождающаяся кислородным голоданием головного мозга и подъёмом артериального давления, что заставляет человека проснуться с сильным всхрапыванием и ощущением нехватки воздуха, — сказал Панасов.
Апноэ отрицательно сказывается на общем самочувствии человека, так как нарушает нормальный ночной сон и, как следствие, биологические ритмы, что может привести к развитию гипертонии, аритмии, риску инфаркта и инсульта даже у молодых.
Медик добавил, что если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к специалистам.
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