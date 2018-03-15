Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности помочь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием

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Кроме того, врачи замечают, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что «влечет за собой определенные риски для пациента». Из-за этого, делают выводы врачи, больница не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам.В больнице нет метоклопрамида в инъекциях, фторхинолонов для внутривенного введения, ​метрогила, миорелаксантов короткого действия, альбумина, растворов для парентерального питания, не хватает закиси азота и препаратов для ингаляционной анестезии, рассказал РБК один из врачей больницы. К 14 марта ситуация не изменилась, рассказал РБК работник больницы. РБК направил запрос в учреждение.В пресс-службе Министерства здравоохранения России РБК сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больнице по этим фактам.На проблему обратила внимания «Лига защитников пациентов». Ее президент Александр Саверский направил по жалобе врачей обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки. Копия документа есть у РБК. Он просит прокуратуру провести проверки «достаточности лекарств и укомплектованности кадров в медицинских организациях России».