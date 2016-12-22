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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи из Самарской области не хотят оставаться «иностранными агентами»

22 декабря 2016 10:30
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Подана апелляция на решение Минюста РФ.

НКО «Ассоциация медицинских работников Чапаевска» подала апелляцию на решение Минюста РФ признать ее иностранным агентом. Об этом сообщает сайт rustelegraph.ru.

Более 12 лет это НКО получает гранты от Гарвардского университета (США) на исследование здоровья жителей зоны экологического бедствия. За это время врачи получили 65,2 млн рублей: 34,2 млн ушло на зарплаты 17 сотрудникам, 21,4 млн — на оборудование и расходные материалы, а 9,6 млн социальных выплат получил бюджет РФ

Именно это в и стало причиной признания организации «иностранным агентом». Кроме того, Минюст назвал «противоречащими национальным интересам России» действия врачей по профилактике ВИЧ.

Врачи объясняют свое «вредительство» просто: в Чапаевске много лет велось производство пестицидов, что привело к повышенному уровню диоксинов в почве. В городе фиксировалась повышенная смертность, местные больницы не справлялись из-за нехватки средств и оборудования. Городские врачи объединились, чтобы решать проблему уже в статусе НКО.

В 2003 году организация совместно с Гарвардской школой общественного здоровья (подразделение Гарвардского университета) и Российской академией наук начала долгосрочное научное исследование «Диоксины, пубертатный рост и развитие мальчиков». За это время врачи получили 65,2 млн рублей: 34,2 млн ушло на зарплаты 17 сотрудникам, 21,4 млн — на оборудование и расходные материалы, а 9,6 млн социальных выплат получил бюджет РФ, пишет ПроГородСамара.

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Комментарии



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