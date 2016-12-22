Врачи из Самарской области не хотят оставаться «иностранными агентами»
22 декабря 2016 10:30
284
НКО «Ассоциация медицинских работников Чапаевска» подала апелляцию на решение Минюста РФ признать ее иностранным агентом. Об этом сообщает сайт rustelegraph.ru.
Более 12 лет это НКО получает гранты от Гарвардского университета (США) на исследование здоровья жителей зоны экологического бедствия. За это время врачи получили 65,2 млн рублей: 34,2 млн ушло на зарплаты 17 сотрудникам, 21,4 млн — на оборудование и расходные материалы, а 9,6 млн социальных выплат получил бюджет РФ
Именно это в и стало причиной признания организации «иностранным агентом». Кроме того, Минюст назвал «противоречащими национальным интересам России» действия врачей по профилактике ВИЧ.
Врачи объясняют свое «вредительство» просто: в Чапаевске много лет велось производство пестицидов, что привело к повышенному уровню диоксинов в почве. В городе фиксировалась повышенная смертность, местные больницы не справлялись из-за нехватки средств и оборудования. Городские врачи объединились, чтобы решать проблему уже в статусе НКО.
В 2003 году организация совместно с Гарвардской школой общественного здоровья (подразделение Гарвардского университета) и Российской академией наук начала долгосрочное научное исследование «Диоксины, пубертатный рост и развитие мальчиков». За это время врачи получили 65,2 млн рублей: 34,2 млн ушло на зарплаты 17 сотрудникам, 21,4 млн — на оборудование и расходные материалы, а 9,6 млн социальных выплат получил бюджет РФ, пишет ПроГородСамара.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 декабря 2016 18:21
Самарские полицейские поздравили воспитанников подшефной школы с наступающим Новым годом. Социум
68
22 декабря 2016 17:58
Современная жизнь – это бешеный ритм, поэтому многим людям приходится прикладывать немалое количество усилий, чтобы все успеть. Социум
15
22 декабря 2016 17:51
В губернии в 2016 году 370 детей-сирот получили собственное жильё. Социум
94
Здравоохранение
22 декабря 2016 12:58
Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Здравоохранение
142
22 декабря 2016 10:30
Подана апелляция на решение Минюста РФ. Здравоохранение
283
20 декабря 2016 18:09
По словам врачей, главные функциональные изменения в оборудовании связаны с переходом на цифровые технологии. Качество и точность таких рентгеновских... Здравоохранение
231
Туризм
22 декабря 2016 12:34
Для участников программы доступен ряд услуг. Туризм
137
21 декабря 2016 12:00
Требований аннулировать путевки от туристов не поступало, спрос сохраняется. Туризм
134
21 декабря 2016 09:14
Туроператоры фиксируют рост ранних продаж. Туризм
169
Образование
22 декабря 2016 13:08
Трёхэтажное здание детского сада включает в себя девять групповых ячеек. Образование
138
21 декабря 2016 11:40
Приглашают к сотрудничеству организации, занимающиеся вопросами самоопределения детей и молодежи. Образование
135
20 декабря 2016 14:40
Для знакомства с организацией работ и обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества Самарский университет посетила делегация из КНР. Образование
216
Культура
22 декабря 2016 15:27
В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок, придумают свой... Культура
94
22 декабря 2016 15:03
Они выступят в составе Сводного Детского хора России во время торжественного выступления на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре... Культура
125
22 декабря 2016 13:35
Событие будет интересно как опытным танцорам, так и новичкам и зрителям. Культура
125
Мода
19 декабря 2016 14:59
Интернет портал Tovar предоставляет 627 единиц зимних и демисезонных мужских кроссовок от более 20 брендовых производителей. Мода
54
19 декабря 2016 10:16Как выбрать духи? Пирамида ароматов и как ее трактовать
Посещение парфюмерного магазина у многих ассоциируется с обилием различных запахов, которые переплетаются между собой и уже становится сложно определить, на... Мода
52
15 декабря 2016 16:01Портупея – аксессуар для модных и стильных девушек
Новый модный аксессуар, ставший трендом в этот неспокойный период - портупея. В прошлом портупеи были элементом мужского военного снаряжения. Мода
88
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
559
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
692
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
934
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
676
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
817
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
692
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
775
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1943
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1602
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10358
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8529
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5268
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают