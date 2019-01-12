Врачам удалось спасти ножку младенца, выжившего после взрыва в Магнитогорске
12 января 2019 17:15
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Самолет с найденным после взрыва газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным минздрава РФ, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.
Начальник управления МЧС Петр Гриценко, спасший 10-месячного Ивана Фокина из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, поделился деталями спасения малыша. Он отметил, что "самые сильные и смелые мужчины могут позавидовать стойкости Вани" и пообещал навестить мальчика в больнице вместе с другими спасателями.
"Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием 10 месячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы", - говорится в сообщении.
После возращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность, общается с мамой, уточнили в пресс-службе.
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