Врач-пульмонолог Юлия Богданова рассказала, как пережить грипп и сохранить здоровье

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Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая пульмонологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии, к.м.н.Среди всей группы инфекционных заболеваний на долю острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) приходится около 90%. Это объясняется тем, что возбудители ОРВИ, передаются воздушно-капельным путем или через предметы, на которых остались вирусные частицы после кашля и чихания – поэтому важно проводить проветривание и влажную уборку.Человек максимально заразен в первые дни заболевания, когда вирус с каплями слизи во время чихания и кашля в огромном количестве выделяется во внешнюю среду.Наиболее тяжело протекает грипп:- у детей до 5 лет,- беременных женщин,- пожилых старше 65 лет,- больных с хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, почек и др.,- у людей с избыточной массой тела,- сахарным диабетом,- на фоне снижения иммунитете (ВИЧ, прием иммуносупрессоров) и др.На фоне гриппа возрастает риск обострения любых хронических заболеваний, поэтому необходимо аккуратно соблюдать рекомендации врача по лечению этих болезней.В 2018 году население губернии встречается с двумя вариантами гриппа:• сезонный вирус (протекает менее тяжело)• высокопатогенный вирус гриппа типа А H1/N1 (так называемый «свиной грипп»)Симптомы сезонного гриппа и высокопатогенного гриппа А H1/N1 в большинстве случаев сходны. Но высокопатогенный грипп протекает с более тяжелой интоксикацией, чаще дает осложнения со стороны различных органов и систем организма, в том числе с поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии. Грипп может привести к смертельному исходу.Для высокопатогенного гриппа характерны острое начало и тяжелая интоксикация. Высокая температура, иногда 39 и выше, плохо поддается снижению, держится более 2-х суток. Характерны головная, суставная и мышечная боль, боль в глазных яблоках. Опасно когда с первых дней болезни присоединяются кашель, одышка, ощущение «сдавления легких» – больные жалуются на сильную боль за грудиной, невозможность сделать глубокий вдох и выдох. Иногда могут быть рвота и диарея, конъюнктивит и светобоязнь.Существуют тревожные симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу:• Затрудненное дыхание или боли в груди,• Одышка• Цианоз (посинение) кожи или слизистых• Высокая температура на протяжении более 3-х дней• Неукротимая рвота, диарея• Признаки обезвоживания (головокружение при вставании, отсутствие мочеиспускания)• Изменение психического состояния (заторможенность или повышенная возбудимость)• Судороги, конвульсииВажно не заниматься самолечением, обратиться к врачу и выполнять все врачебные назначения. Тогда с большой вероятностью заболевание пройдет без осложнений.Не лечитесь «по интернету» или по совету других пациентов – каждый человек индивидуален, у каждого «свой» грипп!Необходимо соблюдать постельный режим в течение всего лихорадочного периода, принимать лекарства по назначению врача.В случае повышения температуры тела выше отметки 38 градусов больному дают жаропонижающие средства на основе парацетамола.Аспирин при гриппе противопоказан!Заставлять себя принимать пищу на фоне высокой температуры не нужно. А вот обильное питье обязательно!Питание должно быть дробным, 5-6 раз в день, в моменты понижения температуры и облегчения состояния. Лучше употреблять нежирные отварные мясные продукты, нежирный теплый куриный бульон, кисломолочные продукты.Необходимо исключить жирные, острые, копчёные и жареные продукты, а также пищу, раздражающую слизистую оболочку — маринады, кислые продукты, алкогольные напитки, специи, лук, редьку, редис, кофе, шоколад.Для восстановления водно-солевого баланса необходимо обильное питье (до 2,5 л/сутки), для чего используется щелочная минеральная негазированная вода, теплая вода с добавлением мёда, травяные чаи (если нет аллергии) на основе липы, ромашки, шалфея, чабреца, чай с малиной/смородиной, отвар шиповника, клюквенный/брусничный морс, настой имбиря и мёда, компот.В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нужно максимально избегать мест большого скопления людей – театры, киноцентры, торговые центры. После посещения различных учреждений, пребывания на улице и в общественном транспорте вымойте руки с мылом, при себе обязательно имейте специальные дезинфицирующие салфетки – ими можно протирать руки и лицо.Медицинская маска поможет снизить риск заражения вирусной инфекцией. Обязательно надевайте маску в транспорте, магазинах, в поликлинике, на работе - в закрытом помещении, где много людей. Маску нужно использовать дома – если у Вас в семье есть больной ОРВИ. Но никогда не используйте маску повторно и более трех часов.Запомните – грипп лучше распространяется в теплом и сухом помещении, он боится свежего воздуха и нормальной влажности. Поэтому дом или рабочее помещение нужно ежедневно проветривать, причем не менее 15 минут на одно проветривание.Обязательно проводите влажную уборку в помещении, чтобы убрать вирусные частицы с поверхности мебели и других предметов. Ежедневно протирайте сотовый телефон, очки с помощью антисептических салфеток, это уменьшит риск попадания вируса на слизистые носа и ротовой полости.Специфической профилактикой гриппа является вакцинация. Вакцинация должна проводиться ежегодно как минимум за 1 месяц до предполагаемого срока эпидемии. Лучше сделать прививку осенью - в октябре-ноябре.После вакцинации формируется иммунитет к вирусу гриппа, благодаря которому человек либо совсем не заболеет, либо будет болеть в легкой форме без осложнений. Вакцинация не дает 100% защиты от гриппа, но снижает тяжесть заболевания. Эффективность прививки зависит от иммунитета конкретного человека.Если Вы входите в группу риска тяжелого гриппа, прививка против гриппа может спасти Вашу жизнь!Соблюдайте эти простые рекомендации и будьте здоровы, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.