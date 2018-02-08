Врач-пульмонолог Юлия Богданова рассказала, как пережить грипп и сохранить здоровье
8 февраля 2018 18:31
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Заразиться легко
Среди всей группы инфекционных заболеваний на долю острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) приходится около 90%. Это объясняется тем, что возбудители ОРВИ, передаются воздушно-капельным путем или через предметы, на которых остались вирусные частицы после кашля и чихания – поэтому важно проводить проветривание и влажную уборку.
Человек максимально заразен в первые дни заболевания, когда вирус с каплями слизи во время чихания и кашля в огромном количестве выделяется во внешнюю среду.
Группы риска тяжелого гриппа
Наиболее тяжело протекает грипп:
- у детей до 5 лет,
- беременных женщин,
- пожилых старше 65 лет,
- больных с хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, почек и др.,
- у людей с избыточной массой тела,
- сахарным диабетом,
- на фоне снижения иммунитете (ВИЧ, прием иммуносупрессоров) и др.
На фоне гриппа возрастает риск обострения любых хронических заболеваний, поэтому необходимо аккуратно соблюдать рекомендации врача по лечению этих болезней.
Грипп гриппу рознь
В 2018 году население губернии встречается с двумя вариантами гриппа:
• сезонный вирус (протекает менее тяжело)
• высокопатогенный вирус гриппа типа А H1/N1 (так называемый «свиной грипп»)
Симптомы сезонного гриппа и высокопатогенного гриппа А H1/N1 в большинстве случаев сходны. Но высокопатогенный грипп протекает с более тяжелой интоксикацией, чаще дает осложнения со стороны различных органов и систем организма, в том числе с поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии. Грипп может привести к смертельному исходу.
Симптомы высокопатогенного гриппа
Для высокопатогенного гриппа характерны острое начало и тяжелая интоксикация. Высокая температура, иногда 39 и выше, плохо поддается снижению, держится более 2-х суток. Характерны головная, суставная и мышечная боль, боль в глазных яблоках. Опасно когда с первых дней болезни присоединяются кашель, одышка, ощущение «сдавления легких» – больные жалуются на сильную боль за грудиной, невозможность сделать глубокий вдох и выдох. Иногда могут быть рвота и диарея, конъюнктивит и светобоязнь.
Бьем тревогу!
Существуют тревожные симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу:
• Затрудненное дыхание или боли в груди,
• Одышка
• Цианоз (посинение) кожи или слизистых
• Высокая температура на протяжении более 3-х дней
• Неукротимая рвота, диарея
• Признаки обезвоживания (головокружение при вставании, отсутствие мочеиспускания)
• Изменение психического состояния (заторможенность или повышенная возбудимость)
• Судороги, конвульсии
Что делать, если вы заболели
Важно не заниматься самолечением, обратиться к врачу и выполнять все врачебные назначения. Тогда с большой вероятностью заболевание пройдет без осложнений.
Не лечитесь «по интернету» или по совету других пациентов – каждый человек индивидуален, у каждого «свой» грипп!
Необходимо соблюдать постельный режим в течение всего лихорадочного периода, принимать лекарства по назначению врача.
В случае повышения температуры тела выше отметки 38 градусов больному дают жаропонижающие средства на основе парацетамола.
Аспирин при гриппе противопоказан!
Помните – при любой форме ОРВИ, и, особенно, при гриппе, необходимо оставаться дома весь период болезни. Это поможет Вам избежать развития осложнений гриппа и не заразить других.
Питание и питьевой режим при гриппе и ОРВИ
Заставлять себя принимать пищу на фоне высокой температуры не нужно. А вот обильное питье обязательно!
Питание должно быть дробным, 5-6 раз в день, в моменты понижения температуры и облегчения состояния. Лучше употреблять нежирные отварные мясные продукты, нежирный теплый куриный бульон, кисломолочные продукты.
Необходимо исключить жирные, острые, копчёные и жареные продукты, а также пищу, раздражающую слизистую оболочку — маринады, кислые продукты, алкогольные напитки, специи, лук, редьку, редис, кофе, шоколад.
Для восстановления водно-солевого баланса необходимо обильное питье (до 2,5 л/сутки), для чего используется щелочная минеральная негазированная вода, теплая вода с добавлением мёда, травяные чаи (если нет аллергии) на основе липы, ромашки, шалфея, чабреца, чай с малиной/смородиной, отвар шиповника, клюквенный/брусничный морс, настой имбиря и мёда, компот.
Грипп боится чистоты и свежего воздуха
В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нужно максимально избегать мест большого скопления людей – театры, киноцентры, торговые центры. После посещения различных учреждений, пребывания на улице и в общественном транспорте вымойте руки с мылом, при себе обязательно имейте специальные дезинфицирующие салфетки – ими можно протирать руки и лицо.
Медицинская маска поможет снизить риск заражения вирусной инфекцией. Обязательно надевайте маску в транспорте, магазинах, в поликлинике, на работе - в закрытом помещении, где много людей. Маску нужно использовать дома – если у Вас в семье есть больной ОРВИ. Но никогда не используйте маску повторно и более трех часов.
Запомните – грипп лучше распространяется в теплом и сухом помещении, он боится свежего воздуха и нормальной влажности. Поэтому дом или рабочее помещение нужно ежедневно проветривать, причем не менее 15 минут на одно проветривание.
Обязательно проводите влажную уборку в помещении, чтобы убрать вирусные частицы с поверхности мебели и других предметов. Ежедневно протирайте сотовый телефон, очки с помощью антисептических салфеток, это уменьшит риск попадания вируса на слизистые носа и ротовой полости.
Главный враг гриппа - прививка
Специфической профилактикой гриппа является вакцинация. Вакцинация должна проводиться ежегодно как минимум за 1 месяц до предполагаемого срока эпидемии. Лучше сделать прививку осенью - в октябре-ноябре.
После вакцинации формируется иммунитет к вирусу гриппа, благодаря которому человек либо совсем не заболеет, либо будет болеть в легкой форме без осложнений. Вакцинация не дает 100% защиты от гриппа, но снижает тяжесть заболевания. Эффективность прививки зависит от иммунитета конкретного человека.
Если Вы входите в группу риска тяжелого гриппа, прививка против гриппа может спасти Вашу жизнь!
Соблюдайте эти простые рекомендации и будьте здоровы, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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