Врач Галина Петровна Сущева стала лауреатом областной общественной акции «Благородство»

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Всего на юбилейной церемонии были награждены лауреаты в 11 номинациях: «Забота», «Ветераны», «Волонтер», «Люди в погонах» им. А. Сенопальникова, «Усыновление», «Благотворительность в культуре», «Меценат», «Память», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Спасение» и «Донор».Галина Петровна Сущева – участница Великой Отечественной войны. Война застала девушку на пороге 10-го класса. Сразу же вместе с подругой она подала заявление в военкомат. Они хотели на фронт! Но им велели прийти позже. В 10-ом классе подруги прошли курсы медицинских сестёр, а после окончания школы - снова в военкомат. Шел 1942-й год. Молодым девушкам предложили поехать на фронт не медсестрами, а в разведку. Закончив школу радистов, Сущева ушла на фронт разведчицей-радисткой. Три раза Галина Петровна авиадесантом направлялась в тыл противника для выполнения специального задания. В исключительно тяжелых условиях в тылу она, пренебрегая опасностью, своевременно и бесперебойно передавала разведданные в «Центр». За весь период работы она передала более 150 радиограмм с важной информацией. Прошла Польшу, Чехословакию, Германию. За боевые заслуги неоднократно была отмечена правительственными наградами Советского Союза. Награждена орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени и орденом Славы III степени, а также Военным Крестом, медалями «Словацкого восстания», «Знаком партизана», медалями.После войны Галина Петровна всю свою жизнь посвятила медицине и заботе о людях. В 1950 году окончила Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, с тех пор Галина Петровна проработала в системе здравоохранения более 60 лет. С 1992 года работала врачом-неврологом в Самарской городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова.С 1984 года неврологическое отделение, в котором работала Галина Петровна, стало первым на территории области центром по оказанию специализированной помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Методические разработки отделения легли в основу оказания помощи больным с инсультами. С 2010 года неврологическое отделение было определено как первичное сосудистое отделение. Оно оказывает медицинскую помощь населению пяти крупнейших районов города Самары, а это около 580 тыс. чел.Галина Петровна профессионально владеет всеми видами оказания экстренной и плановой медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, тактикой и методикой ведения больных нейрореанимационного профиля, в том числе методикой тромболитической терапии. Её личный вклад и опыт сыграл большую роль в развитии неврологической службы больницы. Галина Петровна Сущева является членом ученого совета Самарского государственного медицинского университета, членом Самарской областной ассоциации врачей-неврологов и нейрохирургов.и, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото: пресс-служба минздрава Самарской области