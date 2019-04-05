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Волгоградские хирурги провели первую операцию в экзоскелете

5 апреля 2019 22:16
82
Устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом.
Волгоградские хирурги провели первую операцию в экзоскелете верхних конечностей, сообщил один из его создателей, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев, передает РИА Новости.

По его словам, устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом.
"Этот экзоскелет должен иметь опору, куда хирург может положить руки, чтобы они были в состоянии невесомости", — рассказал Воробьев.

Специальные эластичные тяги облегчают нагрузку на позвоночник, добавил он.

Первая операция в экзоскелете состоялась в конце марта и длилась более часа.

Ее провела врач акушер-гинеколог Волгоградской областной клинической больницы № 1 Виктория Сейкина. По ее словам, это было "очень волнительно и удобно".

Как отметил Воробьев, волгоградские бизнесмены заинтересовались устройством, но пока это единственный экземпляр.

Старший научный сотрудник лаборатории моделирования патологии Волгоградского медицинского научного центра Федор Андрющенко пояснил, что экзоскелет только кажется простым: каждая его деталь высокой сложности, а любое соединение или отверстие относится к высокоточным. 


Фото : ГБУЗ "ВОКБ №1"/РИА Новости
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Комментарии



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