Волгоградские хирурги провели первую операцию в экзоскелете
5 апреля 2019 22:16
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По его словам, устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом.
"Этот экзоскелет должен иметь опору, куда хирург может положить руки, чтобы они были в состоянии невесомости", — рассказал Воробьев.
Специальные эластичные тяги облегчают нагрузку на позвоночник, добавил он.
Первая операция в экзоскелете состоялась в конце марта и длилась более часа.
Ее провела врач акушер-гинеколог Волгоградской областной клинической больницы № 1 Виктория Сейкина. По ее словам, это было "очень волнительно и удобно".
Как отметил Воробьев, волгоградские бизнесмены заинтересовались устройством, но пока это единственный экземпляр.
Старший научный сотрудник лаборатории моделирования патологии Волгоградского медицинского научного центра Федор Андрющенко пояснил, что экзоскелет только кажется простым: каждая его деталь высокой сложности, а любое соединение или отверстие относится к высокоточным.
Фото : ГБУЗ "ВОКБ №1"/РИА Новости
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