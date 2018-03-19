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Во Дворце бракосочетания в Самаре рассказал будущим молодожёнам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции

19 марта 2018 23:32
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В 2018 м году в Самарской области запланирована серия информационно-образовательных мероприятий на тему профилактики ВИЧ- инфекции для молодых людей, готовящихся вступить в брак.
В 2018 м году в Самарской области запланирована серия информационно-образовательных мероприятий на тему профилактики ВИЧ-инфекции для молодых людей, готовящихся вступить в брак, в рамках реализации совместного проекта областного СПИД-центра и ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН». Встречи будут проходить в Самарском Дворце бракосочетания и в ЗАГСе Новокуйбышевска.

Стартовал «сезон профилактических встреч» 17 марта в самарском «Теремке». Врач-эпидемиолог Андрей Дереза рассказал будущим
молодожёнам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, необходимости ведения здорового образа жизни и проверки своего ВИЧ-статуса, по крайней мере, перед вступлением в интимные отношения. Такие знания необходимы супругам, которые намерены заботиться о здоровье своей семьи и будущих детей. В некоторых странах, например, в Узбекистане, законодательно закреплена обязанность брачующихся граждан пройти медицинское обследование, в том числе и тестирование на ВИЧ. В нашей стране такого закона нет, поэтому мужчины и женщины сами определяют насколько ответственно они готовятся к вступлению в брак.

Участники мероприятия посмотрели образовательный фильм «Знать о ВИЧ - значит жить!», получили информационные буклеты по теме, и,
надеемся, задумались о тестировании на ВИЧ.

Бесплатно узнать свой ВИЧ – статус могут не только будущие молодожёны, но и все желающие жители города и области в СПИД-центрах по адресам:
- Самара, ул. Ново-Садовая, 178 с 08.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней;
- Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а, с 08.00 до 15.00 со вторника по пятницу и с 12.00 до 19.00 по понедельникам, кроме выходных и
праздничных дней;
- Тольятти, бульвар Здоровья, 25 (Медгородок), сообщает пресс-служба Самарского СПИД центра.



Фото:       пресс-служба Самарского СПИД центра
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