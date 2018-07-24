Вероника Скворцова и Дмитрий Азаров посетили Клинический госпиталь "Мать и дитя"
24 июля 2018 19:29
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Недавно здесь провели уникальную для Самарской области операцию по внутриутробному переливанию крови, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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