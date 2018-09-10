Ведущие эксперты России обсудят современные подходы к лечению метастатического рака молочной железы

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Сегодня рак молочной железы – это наиболее распространенное онкологическое заболевание у женщин во всем мире. Проведение скрининговых исследований помогает выявлять болезнь на ранней стадии, что позволяет практически во всех случаях добиться излечения или стойкой ремиссии заболевания. На более поздних стадиях лечение также возможно, поэтому так важно обсуждать современные подходы ведения пациентов с метастатическим раком молочной железы.Образовательный семинар позволит ведущим экспертам России познакомить коллег с последними научными разработками и стратегиями по тактике ведения пациентов с метастатическим раком молочной железы, а также станет площадкой для обсуждения эффективности представленных методов лечения.На мероприятии выступят: заведующий отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического), к.м.н. Вячеслав Андреевич Чубенко; старший научный сотрудник отделения химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» министерства здравоохранения России, председатель рабочей группы по разработке практических рекомендаций RUSSCO, к.м.н. Наталия Бесова.Семинар проводится Самарским областным клиническим онкологическим диспансером совместно с Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO), передает пресс-служба облправительства.