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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ведение здорового образа жизни снижает риск инсульта

30 октября 2018 16:53
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Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.
29 октября в пресс-центре «Самарской газеты» прошла пресс-конференция на тему «Меры профилактики и предупреждения инсульта», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

В пресс-конференции приняли участие заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера Дмитрий Дупляков, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец, врач – невролог Регионального сосудистого центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Кузнецова.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной номер один в структуре смертности среди всех других причин, - отметил заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера Дмитрий Дупляков. – И в ближайшие десятилетия инфаркты и инсульты будут удерживать печальное первенство. Их не догонят ни диабет, ни онкология».

«Более того, количество молодых людей, перенесших инсульт, увеличивается, - заметила врач-невролог Татьяна Кузнецова. – Это связано не только с тем, что инсульт молодеет, хотя и эту причину исключать нельзя. Появились новые методы исследования, в частности, генетический скрининг, который позволяет обнаружить предпосылки опасного заболевания».

Среди факторов риска специалисты назвали повышенный уровень артериального давления, а также высокий уровень холестерина и глюкозы крови, сопутствующие метаболические нарушения. Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.

Как распознать инсульт? По таким симптомам как нарушение речи, асимметрия лица, слабость в одной из конечностей. Но бывают и другие признаки. Первое, что должен сделать человек, оказавшийся рядом, - вызвать скорую помощь.

Александр Муравец добавил, что при вызове скорой помощи необходимо перечислить главные признаки инсульта, чтобы оператор понял, что произошло с пациентом и куда его необходимо быстро доставить, чтобы успеть помочь.

Какие меры могут кардинально снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний? Это безусловный отказ от курения, нормализация артериального давления, достижение индикаторных уровней холестерина. Это не так сложно и не так дорого, как казалось раньше.

Эффективные гипотензивные и холестериноснижающие препараты доступны. Нужно две вещи – знание своих факторов риска и приверженность к лечению. Причем узнать о факторах риска весьма не сложно. В Самарской области работают 18 центров здоровья, куда можно позвонить и записаться на прием любому жителю. Кроме того, существует диспансеризация, профосмотры.

«Я призываю активно пользоваться теми ресурсами бесплатного скрининга здоровья, которые имеются в нашей области»,- заключил Александр Муравец.

А Дмитрий Дупляков напомнил, что ответственность человека за свое здоровье, жизнь и в том числе за будущее своей семьи лежит персонально на каждом. На сегодняшний день для этого есть все возможности.

В Самарской области планомерно с 2002 года снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. К таким показателям привела система создания центров и отделений по оказанию помощи при инфарктах и инсультах, высокотехнологичные методы оперативного вмешательства. Увы, не всегда пациенты ценят проведенные им дорогостоящие операции (а их цена может колебаться от 150 тысяч до 1,5 миллионов рублей) и не принимают рекомендованные им лекарства, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии долгое время. Так что наше здоровье – в наших руках, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



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