В травмоцентре Самарской клинической больницы им. Семашко один из самых низких в России показателей летальности

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Больница активно использует преимущества автоматизированной системы «Стационар».



22 августа журналисты познакомились с работой травмоцентра II уровня, функционирующего в составе Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко, сообщает сайт облправительства.



В травматологическом центре под руководством заведующего, доктора медицинских наук, профессора СамГМУ Олега Викторовича Кочергаева работает многопрофильная бригада медицинских специалистов: это травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи, урологи, гинекологи, специалисты ультразвуковой диагностики, рентгенологи, в общей сложности круглосуточно без выходных и праздников на страже здоровья стоят около 20 специалистов высочайшего класса. Сейчас центр принимает в год порядка 300 пациентов, тяжело пострадавших в ДТП. Это 30-40% от общего количества пострадавших в области. А всего отделение обслуживает около тысячи пациентов в год.



Первостепенная задача, которая была поставлена перед травмоцентром и успешно выполняется, - это оказание своевременной и современной медицинской помощи пациентам с наиболее тяжелыми повреждениями, множественными сочетанными травмами.



В свое время было закуплено дорогостоящее оборудование, которое позволяет определить эффективно, качественно, в короткий промежуток времени и с высокой степенью достоверности повреждения и нарушения жизненных функций, которые имеются у пациентов.

Разработана маршрутизация пациентов, которая позволяет сократить сроки ожидания врача, в считанные минуты лаборатория выдает основные показатели крови, с чего и начинается процесс диагностики. Диагностическое направление представлено также рентгенологическим кабинетом, ультразвуковой аппаратурой, мультиспиральным комьютерным томографом – сегодня его можно назвать основным оборудованием для точной диагностики.



Более двух лет в отделении работает новый рентгеновский цифровой аппарат, который позволяет моментально сделать снимок любого органа человека и вывести его на экран. И с любого компьютера стационара врач может оперативно посмотреть снимок.



Отметим, больница активно использует преимущества автоматизированной системы (АС) «Стационар», в которую вовлечены все компьютеры лечебного учреждения.



Редкий стационар в области может в режиме он-лайн мгновенно развернуть операционную, а здесь в кратчайшие сроки могут наметить программу действии: определить, какие операции необходимо провести в первую очередь, какие – во вторую, назначить реанимационные мероприятия, подобрать анестезиологическое пособие. От правильного построения этой цепочки зависят жизнь и судьба пострадавшего.





