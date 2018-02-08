В тольяттинской детской больнице состоится открытие обновленного приемного покоя

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Инициативная группа жителей Тольятти организовала общественный проект «Радость детям» с целью благоустройства и модернизации приемно-диагностического отделения детской больницы. Эту идею поддержали руководство и врачи учреждения.Участники проекта расписали стены сказочными персонажами и героями любимых мультфильмов - создали светлую, радостную, уютную и атмосферу пациентам и их родителям, медицинскому персоналу. Также в рамках проекта неравнодушные тольяттинцы подарили больнице интерактивные игры для детей, каталки, пеленальные столы, аппарат для очищения воздуха, кулер, банкетки, столы, телевизор, сообщает пресс-служба облправительства.