В тольяттинской больнице заработал компьютерный томограф после ремонта

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Министр ознакомился с работой отремонтированного компьютерного томографа в Тольяттинской городской клинической больнице № 5.«По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова проверяем работу высокотехнологичного оборудования в медучреждениях, - рассказал Михаил Ратманов. - Компьютерный томограф 2008 года выпуска в тольяттинской больнице № 5 простаивал более 6 месяцев. Проблему простоя оборудования решили - приобрели дорогостоящие запчасти, провели ремонт. Причем нам удалось выполнить ремонт примерно на 30 процентов дешевле по сравнению с предыдущими периодами благодаря соглашению, которая область подписала в Сочи с компанией ООО «ФИЛИПС». Сегодня томограф работает и принимает пациентов круглосуточно».Напомним, в феврале 2019 года в Сочи на Российском инвестиционном форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими компаниями на рынке медицинского оборудования, в том числе соглашение о сотрудничестве было подписано с ООО «ФИЛИПС». Основной целью взаимодействия определено содействие, развитие социально-экономической сферы и повышение качества медицинской помощи населению региона. Компания Philips является одним из мировых лидеров в области производства диагностического медицинского оборудования.Как пояснила врач рентгенолог Софья Вачаева, на компьютерном томографе проводят спектр обследований конечностей, сосудов, головы, брюшной полости и др. Особенно нуждается в проведении подобных обследований пациенты сосудистого отделения больницы. Сегодня после проведенного ремонта этот вид обследования стал доступен, за первый день обследовали 30 пациентов.Также в этот день министр посетил Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3.«Министерство здравоохранение продолжает контролировать, как используется оборудование в детских поликлиниках, полученное в рамках федеральной программы, - отметил Михаил Ратманов. - Тольяттинская поликлиника получила аппараты УЗИ. Маленьким пациентам поликлиники стали доступны обследования на аппарате высокого класса».Как рассказали специалисты поликлиники, новый аппарат премиум класса многофункционален, в том числе на нем проводят эхокардиографию сердца плода. Ранее будущим мамам приходилось отправляться на обследование в Самару, теперь данный вид обследования доступен в поликлинике по месту жительства.Также в рамках визита министр ознакомился с реализацией проекта «Житель всегда прав». Напомним, по инициативе министра здравоохранения Самарской области данный проект запущен в медучреждениях региона в конце прошлого года. Так, в настоящее время в каждом приемном отделении и каждой регистратуре учреждений здравоохранения губернии размещены баннеры с информацией (контактные данные руководителя организации - номер рабочего сотового телефона), по которым граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.«Прямое общение с пациентами указывает нам на наши недостатки и преимущества работы во всех подразделениях поликлиники, - пояснил главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рауф Кирасиров. - В рамках реализации проекта повысилась оперативность отработки жалоб, каждое обращение стараемся отрабатывать в течение 20-30 минут, тем самым повышая удовлетворенность пациентов оказанными медицинскими услугами», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО