В тольяттинской больнице заработал компьютерный томограф после ремонта
4 апреля 2019 15:06
26
Министр ознакомился с работой отремонтированного компьютерного томографа в Тольяттинской городской клинической больнице № 5.
«По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова проверяем работу высокотехнологичного оборудования в медучреждениях, - рассказал Михаил Ратманов. - Компьютерный томограф 2008 года выпуска в тольяттинской больнице № 5 простаивал более 6 месяцев. Проблему простоя оборудования решили - приобрели дорогостоящие запчасти, провели ремонт. Причем нам удалось выполнить ремонт примерно на 30 процентов дешевле по сравнению с предыдущими периодами благодаря соглашению, которая область подписала в Сочи с компанией ООО «ФИЛИПС». Сегодня томограф работает и принимает пациентов круглосуточно».
Напомним, в феврале 2019 года в Сочи на Российском инвестиционном форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими компаниями на рынке медицинского оборудования, в том числе соглашение о сотрудничестве было подписано с ООО «ФИЛИПС». Основной целью взаимодействия определено содействие, развитие социально-экономической сферы и повышение качества медицинской помощи населению региона. Компания Philips является одним из мировых лидеров в области производства диагностического медицинского оборудования.
Как пояснила врач рентгенолог Софья Вачаева, на компьютерном томографе проводят спектр обследований конечностей, сосудов, головы, брюшной полости и др. Особенно нуждается в проведении подобных обследований пациенты сосудистого отделения больницы. Сегодня после проведенного ремонта этот вид обследования стал доступен, за первый день обследовали 30 пациентов.
Также в этот день министр посетил Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3.
«Министерство здравоохранение продолжает контролировать, как используется оборудование в детских поликлиниках, полученное в рамках федеральной программы, - отметил Михаил Ратманов. - Тольяттинская поликлиника получила аппараты УЗИ. Маленьким пациентам поликлиники стали доступны обследования на аппарате высокого класса».
Как рассказали специалисты поликлиники, новый аппарат премиум класса многофункционален, в том числе на нем проводят эхокардиографию сердца плода. Ранее будущим мамам приходилось отправляться на обследование в Самару, теперь данный вид обследования доступен в поликлинике по месту жительства.
Также в рамках визита министр ознакомился с реализацией проекта «Житель всегда прав». Напомним, по инициативе министра здравоохранения Самарской области данный проект запущен в медучреждениях региона в конце прошлого года. Так, в настоящее время в каждом приемном отделении и каждой регистратуре учреждений здравоохранения губернии размещены баннеры с информацией (контактные данные руководителя организации - номер рабочего сотового телефона), по которым граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.
«Прямое общение с пациентами указывает нам на наши недостатки и преимущества работы во всех подразделениях поликлиники, - пояснил главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рауф Кирасиров. - В рамках реализации проекта повысилась оперативность отработки жалоб, каждое обращение стараемся отрабатывать в течение 20-30 минут, тем самым повышая удовлетворенность пациентов оказанными медицинскими услугами», передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
4 апреля 2019 15:06
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти. Здравоохранение
26
2 апреля 2019 13:30
Она проходит тестирование. Здравоохранение
366
2 апреля 2019 09:57
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
311
2 апреля 2019 09:42
Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года. Здравоохранение
1500
1 апреля 2019 13:52
Она посвящена Всемирному дню здоровья. Здравоохранение
456
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
1533
29 марта 2019 16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
391
29 марта 2019 14:37
Отмечается, что операция прошла успешно. Здравоохранение
349
29 марта 2019 10:06
Это новый фельдшерско-акушерский пункт в Сызранском районе. Здравоохранение
225
28 марта 2019 20:05Что выбрать: очки или линзы?
В настоящем мире, сейчас когда существует огромное количество различной техники. Все посвящают своё свободное время ей, не думая о последствиях. Здравоохранение
57
Современная медицина
25 марта 2019 12:26Лечение в Израиле
Современный ритм жизни, плохая экология и проживание в крупных городах негативно сказываются на здоровье – это общеизвестный факт. Современная медицина
149
15 марта 2019 14:05
Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
106
5 марта 2019 09:59
При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
248
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
131
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
478
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
537
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
83
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
306
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4853
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4792
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
574
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
867
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
416
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1060
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1067
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2048
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2324
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1395
Мероприятия