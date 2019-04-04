Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 апреля, 15:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/04:
USD 65.16
-0.31
EUR 73.17
-0.15
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В тольяттинской больнице заработал компьютерный томограф после ремонта

4 апреля 2019 15:06
26
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти.
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти.
Министр ознакомился с работой отремонтированного компьютерного томографа в Тольяттинской городской клинической больнице № 5.
«По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова проверяем работу высокотехнологичного оборудования в медучреждениях, - рассказал Михаил Ратманов. - Компьютерный томограф 2008 года выпуска в тольяттинской больнице № 5 простаивал более 6 месяцев. Проблему простоя оборудования решили - приобрели дорогостоящие запчасти, провели ремонт. Причем нам удалось выполнить ремонт примерно на 30 процентов дешевле по сравнению с предыдущими периодами благодаря соглашению, которая область подписала в Сочи с компанией ООО «ФИЛИПС». Сегодня томограф работает и принимает пациентов круглосуточно».

Напомним, в феврале 2019 года в Сочи на Российском инвестиционном форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими компаниями на рынке медицинского оборудования, в том числе соглашение о сотрудничестве было подписано с ООО «ФИЛИПС». Основной целью взаимодействия определено содействие, развитие социально-экономической сферы и повышение качества медицинской помощи населению региона. Компания Philips является одним из мировых лидеров в области производства диагностического медицинского оборудования.

Как пояснила врач рентгенолог Софья Вачаева, на компьютерном томографе проводят спектр обследований конечностей, сосудов, головы, брюшной полости и др. Особенно нуждается в проведении подобных обследований пациенты сосудистого отделения больницы. Сегодня после проведенного ремонта этот вид обследования стал доступен, за первый день обследовали 30 пациентов.
Также в этот день министр посетил Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3.

«Министерство здравоохранение продолжает контролировать, как используется оборудование в детских поликлиниках, полученное в рамках федеральной программы, - отметил Михаил Ратманов. - Тольяттинская поликлиника получила аппараты УЗИ. Маленьким пациентам поликлиники стали доступны обследования на аппарате высокого класса».
Как рассказали специалисты поликлиники, новый аппарат премиум класса многофункционален, в том числе на нем проводят эхокардиографию сердца плода. Ранее будущим мамам приходилось отправляться на обследование в Самару, теперь данный вид обследования доступен в поликлинике по месту жительства.

Также в рамках визита министр ознакомился с реализацией проекта «Житель всегда прав». Напомним, по инициативе министра здравоохранения Самарской области данный проект запущен в медучреждениях региона в конце прошлого года. Так, в настоящее время в каждом приемном отделении и каждой регистратуре учреждений здравоохранения губернии размещены баннеры с информацией (контактные данные руководителя организации - номер рабочего сотового телефона), по которым граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.

«Прямое общение с пациентами указывает нам на наши недостатки и преимущества работы во всех подразделениях поликлиники, - пояснил главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рауф Кирасиров. - В рамках реализации проекта повысилась оперативность отработки жалоб, каждое обращение стараемся отрабатывать в течение 20-30 минут, тем самым повышая удовлетворенность пациентов оказанными медицинскими услугами», передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:    пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
4 апреля 2019  15:06
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти.
В тольяттинской больнице заработал компьютерный томограф после ремонта
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти.   Здравоохранение
26
2 апреля 2019  13:30
Разработана вакцина от аллергии на кошек
Разработана вакцина от аллергии на кошек
Она проходит тестирование. Здравоохранение
366
2 апреля 2019  09:57
«Умная пижама» поможет побороть бессонницу
«Умная пижама» поможет побороть бессонницу
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
311
2 апреля 2019  09:42
Самарский министр здравоохранения поздравил семью с выпиской двойняшек
Самарский министр здравоохранения поздравил семью с выпиской двойняшек
Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года. Здравоохранение
1500
1 апреля 2019  13:52
В Жигулевске пройдет акция «Будь здоров!»
В Жигулевске пройдет акция «Будь здоров!»
Она посвящена Всемирному дню здоровья. Здравоохранение
456
29 марта 2019  17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани.
Михаил Ратманов посетил медучреждения Сызрани
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани.  Здравоохранение
1533
29 марта 2019  16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского района.
Наследие Чемпионата мира по футболу на благо сельчан губернии
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
391
29 марта 2019  14:37
Отмечается, что операция прошла успешно.
В Москве прооперировали мужчину с редкой аномалией расположения органов
 Отмечается, что операция прошла успешно.   Здравоохранение
349
29 марта 2019  10:06
Наследие Чемпионата мира по футболу работает на благо сельчан Самарской губернии
Наследие Чемпионата мира по футболу работает на благо сельчан Самарской губернии
Это новый фельдшерско-акушерский пункт в Сызранском районе. Здравоохранение
225
28 марта 2019  20:05
Что выбрать: очки или линзы?
 В настоящем мире, сейчас когда существует огромное количество различной техники. Все посвящают своё свободное время ей, не думая о последствиях.  Здравоохранение
57
Весь список
Современная медицина
25 марта 2019  12:26
Лечение в Израиле
 Современный ритм жизни, плохая экология и проживание в крупных городах негативно сказываются на здоровье – это общеизвестный факт.  Современная медицина
149
15 марта 2019  14:05
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
Волюма Ювидерм: улучшение внешности без операции
 Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
106
5 марта 2019  09:59
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
Жировой гепатоз: роль питания в развитии
 При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает  печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
248
Весь список
Новости медицины
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
131
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
478
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
537
Весь список


Видео
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
83
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
306
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4853
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4792
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
574
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
867
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
416
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1060
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1067
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2048
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2324
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1395
Весь список

Мероприятия
Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству
Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
В сервисе Samara.travel стартовали продажи экскурсий на стадион «Самара Арена»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные