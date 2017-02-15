В связи с гриппом птиц запрещен ввоз продукции птицеводства из ряда областей Чехии и Чили

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В связи с регистрацией очагов высокопатогенного гриппа птиц на территории Среднечешского, Южночежского, Южноморавского краев Чехии, вводятся временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из указанных краёв живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.Такие же ограничения на ввоз продукции вводятся и их провинции Марга-Марга области Вальпараисо Чили, где также обнаружены очаги низкопатогенного гриппа птиц.