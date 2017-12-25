В селе Токмакла открывается новый фельдшеро-акушерский пункт

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До этого сельский ФАП находился в приспособленном помещении детского сада и не соответствовал никаким требованиям санитарных правил.В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений. Кроме основного кабинета для приема жителей,оборудованного гинекологическим креслом, есть процедурная – прививочная, комната персонала, помещение для хранения лекарственных средств, санитарный узел, кладовая уборочного инвентаря и грязного белья. Оборудован и коридор для пациентов, ждущих своей очереди на прием.В настоящее время в селе Токмала проживает 450 человек, в том числе 43 ребенка. До Челно-Вершинской центральной районной больницы – 10 километров, поэтому ФАП, которым заведует фельдшер Ирина Родионова, имеющая общий стаж работы 28 лет и первуюквалификационную категорию по специальности «Лечебное дело», пользуется популярностью у жителей села.Новый пункт оборудован всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи (в том числе срочной) жителям, здесь есть портативный электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, кислородный ингалятор любого типа и др., сообщает пресс-служба облправительства.