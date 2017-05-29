В селе Челно-Вершинского района из-за птичьего гриппа уничтожили всю домашнюю птицу
29 мая 2017 13:08
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В селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где был зафиксирован очаг птичьего гриппа, проведено уничтожение всего поголовья домашней птицы во всем населенном пункте. В ходе процедуры отчуждения (а именно так ветеринары называют уничтожение еще пока здоровых птиц, но которые находятся в карантинной зоне и могут являться носителями вируса) была ликвидирована 421 птица (4 утки, остальные куры). На всех подворьях, где были обнаружены домашние пернатые, проведена дезинфекция. Туши птиц были сожжены.
В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, ранее, сразу же после получения результатов анализов, были уничтожены 56 птиц. Всем жителям Красной Горки, у которых была ликвидирована домашняя птица – положена компенсация.
Держать пернатую живность теперь им будет нельзя в течение 3 месяцев, до отмены карантина.
Причин попадания гриппа птиц в село Красная Горка может быть несколько: занос вируса с перелетными дикими птицами или же владельцы могли приобрести зараженный корм для своих питомцев (к примеру, в соседнем Татарстане в Нурлатском районе находится сразу два очага птичьего гриппа).
В Шенталинском районе в селе Васильевка диагноз «птичий грипп» – не подтвердился. Здесь на прошлой неделе в одном из дворов погибли сразу 4 курицы, однако причиной стала другая болезнь, предположительно, болезнь Ньюкасла, которая не является карантинной, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.
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29 мая 2017 13:08
Держать пернатую живность там теперь будет нельзя в течение 3 месяцев. Здравоохранение
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