В селе Челно-Вершинского района из-за птичьего гриппа уничтожили всю домашнюю птицу

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В селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где был зафиксирован очаг птичьего гриппа, проведено уничтожение всего поголовья домашней птицы во всем населенном пункте. В ходе процедуры отчуждения (а именно так ветеринары называют уничтожение еще пока здоровых птиц, но которые находятся в карантинной зоне и могут являться носителями вируса) была ликвидирована 421 птица (4 утки, остальные куры). На всех подворьях, где были обнаружены домашние пернатые, проведена дезинфекция. Туши птиц были сожжены.В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, ранее, сразу же после получения результатов анализов, были уничтожены 56 птиц. Всем жителям Красной Горки, у которых была ликвидирована домашняя птица – положена компенсация.Держать пернатую живность теперь им будет нельзя в течение 3 месяцев, до отмены карантина.Причин попадания гриппа птиц в село Красная Горка может быть несколько: занос вируса с перелетными дикими птицами или же владельцы могли приобрести зараженный корм для своих питомцев (к примеру, в соседнем Татарстане в Нурлатском районе находится сразу два очага птичьего гриппа).В Шенталинском районе в селе Васильевка диагноз «птичий грипп» – не подтвердился. Здесь на прошлой неделе в одном из дворов погибли сразу 4 курицы, однако причиной стала другая болезнь, предположительно, болезнь Ньюкасла, которая не является карантинной, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.