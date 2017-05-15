В самарском ТЦ выездная акция Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
15 мая 2017 13:00
121
19 мая состоится выездная акция Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования на ВИЧ развернется в стенах одного из торгово-развлекательных центров Самары. Местом проведения выбран комплекс, в который часто приезжают посетители не только из областного центра, но и Волжского, Ставропольского, Красноярского, Сергиевского и других районов губернии, а также Тольятти. Поэтому в рамках выездной акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!» специалисты СПИД-центра смогут охватить профилактической работой большое число жителей региона. Все желающие смогут в этот день пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Результат можно будет узнать в течении 20 минут.
Акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДА и проводится совместно с волонтерами МБУ г.о. Самара «Самарский Дом Молодежи» и активистами Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Самарской области.
Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно в пятницу 19 мая 2017 года, с 15.00 до 17.00 по адресу: Самара, торговый центр МЕГА Самара
24 км Московского шоссе, 5
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 мая 2017 18:09
В этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья. Социум
9
15 мая 2017 17:56
В мероприятии примут участие около 3000 выпускников. Социум
64
15 мая 2017 17:46
Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области... Социум
65
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
117
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
100
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
120
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
157
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
321
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
289
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
288
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
296
Культура
15 мая 2017 12:18
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
114
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
59
12 мая 2017 11:53
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
149
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
343
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
219
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1107
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1275
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2769
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1655
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1094
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
594
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2237
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия