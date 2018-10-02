В самарской больнице им. Пирогова удалили гематому головного мозга при помощи разработанной в СамГМУ навигационной системы

43

«Безусловно, начало применения нашей навигационной системы в нейрохирургии – очень важный момент. В результате работ, выполненных по заказу Минпромторга России, у нас получился конкурентоспособный продукт. Он сопоставим по функционалу и удобству использования - а по ряду позиций опережает - ведущие зарубежные аналоги, - считает директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН. – Мы сотрудничаем с ведущими клиническими учреждениями страны, с их помощью апробируем и вносим коррективы в работу системы. Продукт готов к использованию и, судя по отзывам врачей, имеет хорошие перспективы по применению в широкой хирургической практике».Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы головного мозга. До операции ему была проведена высокоточная компьютерная томография, по результатам которой инженеры 3D-графики СамГМУ создали трехмерную виртуальную модель мозга с расположенной в нем гематомой.Во время операции перед началом хирургического вмешательства с помощью оптического инфракрасного трекинга (навигационного маркера и системы камер) врач определил точное месторасположения гематомы с помощью системы AUTOPLAN и выполнил ее удаление.«Мы стали первыми в России, кто удалил гематому головного мозга при помощи отечественной хирургической навигационной системы. Нам удалось в короткий срок выявить патологию, не повредив мозговую ткань. При удалении таких глубинных гематом всегда есть угроза повреждения мозговых центров и дальнейшей угрозы двигательных, чувствительных, речевых нарушений, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук. – А с использованием оптической навигации риск сводится к минимуму, а процесс восстановления пациента пройдет гораздо быстрее. Сама операция заняла вместе с подготовкой 40 минут, что в 2-3 раза меньше, чем обычно. Я недавно вернулся с крупного международного конгресса по Нейрохирургии из Барселоны, примерно треть докладов которого была посвящена применению навигационных систем в нейрохирургии. Это говорит о том, что наша совместная работа с СамГМУ находится в мировом тренде. Это очень перспективно», передает пресс-служба минздрава СО.***Хирургическая навигационная система AUTOPLAN применяется при планировании травматологических и ортопедических операций, в абдоминальной, эндокринной и онкологический хирургии. Нейрохирургия – новое направление. Система AUTOPLAN также проходит опытную эксплуатацию в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко.Фото: пресс-служба минздрава СО