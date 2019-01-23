В результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры госпитализированы 8 человек

159

По состоянию на 16.00 23 января 2019 года в результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры в ожоговое отделение Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести.Жизни пациентов ничего не угрожает.Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.Вопрос лечения пациентов на контроле руководства минздрава, передает пресс-служба минздрава СО.