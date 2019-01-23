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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры госпитализированы 8 человек

23 января 2019 19:41
159
В ожоговое отделение больницы Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести.
По состоянию на 16.00 23 января 2019 года в результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры в ожоговое отделение Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести.

Жизни пациентов ничего не угрожает.

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Вопрос лечения пациентов на контроле руководства минздрава, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



Здравоохранение
23 января 2019  19:41
В ожоговое отделение больницы Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести.
В результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры госпитализированы 8 человек
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