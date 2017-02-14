В поликлинику Южного города в Самаре набирают персонал

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Начат набор персонала в новую поликлинику, которая откроется в микрорайоне Южный город в декабре 2017 года.Штатным расписанием предусмотрено 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме на вакантные должности принимаются до 1 июля 2017 года.Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в сутки. В нем будут функционировать следующие отделения:отделение врачей общей практики;отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);детское отделение;женская консультация;кабинет неотложной помощи;клинико-диагностическая лаборатория;кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;физиотерапевтическое отделение;кабинет медицинской профилактики;рентгенологическое отделение;дневной стационар при поликлинике;отделение неотложной медицинской помощи.Для микрорайона это давно ожидаемый социальный объект. Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики, однако жителям не хватает полноценного медицинского учреждения, сообщает ООО «ДК Древо».