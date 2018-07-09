В парке Дружбы состоялась выездная акция по экспресс-тестированию «Знать о ВИЧ – значит жить!»

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Одно из любимых мест отдыха жителей Советского района Самары привлекает и сторонников спортивного отдыха, и ценителей неспешныхпешеходных прогулок. Посетителям парка волонтёры СПИД-центра – активисты «Самарского Дома молодежи» - раздавали информационные буклеты и приглашали пройти экспресс-тест на ВИЧ за 15 минут.Бесплатный и удобный способ диагностики по достоинству оценили многие отдыхающие и прошли обследование в мобильной лаборатории. А один человек в рамках акции в парке Дружбы узнал о своем возможном положительном ВИЧ-статусе. Эпидемиолог порекомендовал ему пройти уточняющее бесплатное обследование в стационарной лаборатории СПИД-центра.Самарский областной СПИД-центр как в дни проведения ЧМ-2018, так и после его завершения продолжит профилактическую работу в «спортивном темпе». Впереди в планах у медиков ряд выездных акций, в том числе на молодежном форуме «IВолга», в рамках празднования «Дня физкультурника и многие другие.Андрей Дереза, врач-эпидемиолог Самарского областного клинического СПИД-центра:«Мобильная лаборатория СПИД-центра не заменяет собой массового тестирования, но привлекает внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и даёт людям дополнительную возможность бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Свои акции мы всегда анонсируем в СМИ, чтобы жители заранее знали, где и когда можно пройти экспресс-диагностику на ВИЧ», передает пресс-служба СПИД-центра.Фото: пресс-служба СПИД-центра