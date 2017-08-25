В офтальмологическое отделение больницы Ерошевского в Сызрани приезжают лечиться из США

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За полгода после открытия офтальмологического отделения в Сызрани было пролечено 4669 человек, из них прооперированы на месте 1039 пациентов.Высочайший уровень профессионализма врачей подчеркивает тот факт, что в Сызрань едут лечиться из соседних регионов и стран. Так недавно пациентка 50 лет смогла в Сызрани восстановить зрение, потерянное в результате неудачно проведеннойоперации по замене хрусталика, которая была сделана ей в США.В структуре филиала в Сызрани 2 непосредственно взаимодействующих подразделения: консультативно-диагностическое отделение, укомплектованное всем необходимым оборудованием для комплексной диагностики патологии глаз и лазерноголечения вторичной катаракты, глаукомы и патологии сетчатки и офтальмологическое микрохирургическое отделение, в котором осуществляется оперативное лечение катаракты, глаукомы и патологии придаточного аппарата глаза.Также в отделении оказывается экстренная офтальмологическая помощь (бытовые, производственные травмы, ожоги, ранения, резкое снижение зрения), сообщает пресс-служба облправительства.