В новогодние праздники в больницу Ерошевского за помощью обратился 751 человек

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12 человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные иголки, продукты горения фейерверка, петарды).7 человек получили тупые травмы глаза: 4 человека - от удара елочной веткой, 1 - от выстрела пробки от шампанского, 1 – от петарды.3 человека получили термические ожоги глаза: 2 человека - от взрыва петарды, 1 – от бенгальского огня.Двум самарцам в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января потребовалась госпитализация. Разрыв петарды вызвал термический ожог роговицы у ребенка и тупую травму с рваной раной конъюнктивы у взрослого.Следует отметить, что в 2017 году в новогодние праздники в отделение неотложной помощи СОКОБ им. Т.И.Ерошевского обратилось 509 человек (из них 14 "новогодних" травм глаз). По сравнению с прошлым годом возросло количество обратившихся, получивших травму елочными иголками. При этом количество травм глаз, полученных от взрыва петард, фейерверков, бенгальских огней, а также от неосторожного использования других видов пиротехники, по сравнению с предыдущим годом сократилось (в 2017 году – 8 человек, в 2018 году - 6 человек).Офтальмологи надеются, что благодаря более внимательному и аккуратному отношению самарцев к различным новогодним забавам количество пациентов с подобными травмами глаз будет и дальше сокращаться, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.