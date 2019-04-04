В микрорайоне Кошелев Парк в марте заработало новое отделение Волжской ЦРБ
4 апреля 2019 17:12
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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой новой амбулатории в микрорайоне Кошелев Парк. В мероприятии также приняли участие главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица, глава Волжского района Евгений Макридин, врачи и жители района.
Новое отделение Волжской ЦРБ в микрорайоне Кошелев Парк заработало в марте этого года. Амбулатория состоит из 2 врачебных кабинетов, процедурного кабинета, регистратуры, гардероба. Помощь жителям оказывает врач-терапевт, трудоустроенный по программе «Земский доктор», и медицинская сестра. Также по графику консультации проводят узкие специалисты из ЦРБ.
«По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова мы расширяем сеть амбулаторно-поликлинических учреждений нашего региона, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. - Мы открыли врачебную амбулаторию для того, чтобы жители могли получать медицинские услуги в шаговой доступности. Теперь пациенты рядом с домом получают консультации врача, узких специалистов и могут сдать анализы. Мы эту практику продолжим. Во всех вновь строящихся и появляющихся районах, в городе или вокруг него будут появляться такие офисы».
Жительница микрорайона Ольга Солдатова ранее для получения медицинской помощи преодолевала путь в 6 км, добираясь до поликлиники в Петра Дубраве.
«Очень рада, что открыли это отделение, так как у меня часто повышается давление и требуется медицинская помощь, - поделилась впечатлениями жительница микрорайона Ольга Солдатова. - Порой бывало, что ездила и по два раза в поликлинику в Петра Дубраву, когда на общественном транспорте, а иногда пользовалась услугами такси. Очень тяжело было преодолевать расстояние. Большой плюс открытия данной поликлиники – это близко и в любой момент можно прийти сюда, не вызывая скорую помощь. Всегда помогут, сделают укол, чтобы стало легче».
По словам главного врача Волжской ЦРБ Дмитрия Лисицы амбулатория по адресу ул. Академика Д. Козлова, 15 предназначена для приема взрослых пациентов.
«К амбулатории прикреплены 1200 человек, но жители у нас активные, ежедневно по 10-12 человек прикрепляется, - отметил Дмитрий Лисица. -Помещение амбулатории старались сделать максимально светлым, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, также использовали принципы «бережливого производства», создали открытую регистратуру, прорабатываем вопрос доступности с точки зрения информационной составляющей».
За последний год население Волжского района выросло на 13 тысяч человек. «Первоочередная задача обеспечить гражданам комфортное проживание и максимально приблизить все социально значимые объекты, чтобы они были в шаговой доступности, - подчеркнул глава Волжского района Евгений Макридин. – Благодарю Правительство Самарской области за те условия, которые создаются для наших жителей. В ближайшее время начнется строительство поликлиники на территории Кошелев Парка на 2500 посещений в смену для взрослых и детей».
В рамках рабочего визита министр также ознакомился с работой новой амбулатории, в которой помощь оказывают маленьким пациентам микрорайона, передает пресс-слжба минздрава СО.
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