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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В камнатах отдыха детского стационара больницы Середавина появится новая мебель и игрушки

23 декабря 2016 15:30
218
Организация досуга маленьких пациентов в игровых комнатах больницы помогает детям отвлекаться от медицинских процедур.
26 декабря в педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина представители благотворительного фонда «Детский мир» вручат подарки – мебель и игрушки для комнат отдыха детского стационара.

Ежегодно в областную больницу имени В.Д. Середавина госпитализируются более 17000 детей. Организация досуга маленьких пациентов в игровых комнатах больницы помогает детям отвлекаться от медицинских процедур, сообщает пресс-служба облправительства. 
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