В губернии завершилась плановая профилактическая иммунизация против гриппа

94

Вакцина поступила на территорию Самарской области вовремя, была оперативно распределена по лечебным учреждениям. В первую очередь вакцинация проводилась детям, пожилым людям, беременным, гражданам, по роду работы связанных с общением с большими группами людей.1 ноября завершилась плановая профилактическая иммунизация против гриппа. В рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета были привиты следующие группы населения повышенного риска заражения гриппом и развития осложнений:- все дети, начиная с 6 месячного возраста до 18 лет;- студенты высших и средних учебных заведений, лица, подлежащие призыву на военную службу;- беременные женщины во втором и третьем триместрах беременности;- лица старше 60 лет;- лица с профессиональным риском заболевания: медицинские и коммунальные работники, работники образования, транспорта, сферы обслуживания и др.;- лица с риском развития осложнений в связи с наличием хронических заболеваний (сахарный диабет, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, гормональные нарушения, ожирение, а также лица с ослабленным иммунитетом и др.).Всего в этом году защитились от гриппа более миллиона жителей губернии – 1 323 000 человек, из них 10 000 беременных женщин и 355 124 детей, что составило 44 % от численности населения. В 2015 году от гриппа было привито 36,2 % населения, в 2016 году - 41,67%.Работающие граждане могли привиться за счет собственных средств или за счет средств работодателей.Этой осенью работодатели активно включились в организацию прививочной кампании и защитили около 23 тысяч сотрудников учреждений от гриппа.Вакцинация предупреждает не только развитие самого заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений. Специалисты отмечают, если человек вакцинирован от инфекции, то его вероятность умереть от осложнений минимальная. И не пользоваться таким государственным благом необдуманно. Так, от осложнений гриппа в 2015 году погибли 9 человек. В 2016 году 2 человека, и это, к сожалению, были дети. Во всех случаях – это непривитые граждане. Этих смертей можно было бы избежать, если бы люди были привиты от гриппа. Так за 20 лет не было зарегистрировано ни одного летального случая среди привитых граждан., сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.