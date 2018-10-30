В губернии проходят акции по профилактике инсульта

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23 октября главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец провел мастер–класс для тренерской группы студентов-медиков по проведению интерактивных тренингов о профилактике инсульта и его ранних признаках. Уже с 26 октября тренеры начали работу в образовательных учреждениях по направлениям центра медпрофилактики. Запланировано более 20 подобных мероприятий.29 октября состоялась пресс-конференция на тему «Меры профилактики и предупреждения инсульта», в которой приняли участие главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики, заместитель главного врача Самарского клинического кардиологического диспансера, специалисты сосудистого центра, журналисты большинства печатных и электронных СМИ региона. Особый акцент на пресс-конференции был сделан на мерах первичной профилактики инсульта и повышении ответственности граждан за свое здоровье.С 27 октября в городе Тольятти проходят массовые акции под девизом «Мы сильнее инсульта». Они уже состоялись в торговом центре «Акварель», на базе территориального отдела областного центра медпрофилактики и в ТЦ «Аэрохолл». На акциях проходит скрининг факторов риска (измерение артериального давления, глюкозы, холестерина и др.) активное информирование граждан с распространением буклета «Ранние признаки инсульта», приглашение в центры здоровья и на диспансеризацию. В каждой акции участие принимают не менее 100 человек. Акции организованы Тольяттинским территориальным отделом областного центра медпрофилактики, волонтерами-медиками, ЛПУ города.31 октября в центре здоровья Чапаевской ЦГБ пройдет обучающее занятие с участием специалистов центра здоровья и волонтеров-медиков. Занятие пройдет для студентов Чапаевского губернского колледжа им. О. Колычева. Специалисты и волонтеры расскажут молодым людям о факторах рисках инсульта, мерах профилактики и первой доврачебной помощи. В этот же день в МБУ "Выбор" пройдет обучающий семинар для будущих волонтеров. Семинар проведут специалисты Самарского областного центра медпрофилактики. Ребятам расскажут о рисках инсульта, первой доврачебной помощи, передает пресс-служба минздрава СО.