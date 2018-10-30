В губернии проходят акции по профилактике инсульта
30 октября 2018 16:49
82
23 октября главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец провел мастер–класс для тренерской группы студентов-медиков по проведению интерактивных тренингов о профилактике инсульта и его ранних признаках. Уже с 26 октября тренеры начали работу в образовательных учреждениях по направлениям центра медпрофилактики. Запланировано более 20 подобных мероприятий.
29 октября состоялась пресс-конференция на тему «Меры профилактики и предупреждения инсульта», в которой приняли участие главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики, заместитель главного врача Самарского клинического кардиологического диспансера, специалисты сосудистого центра, журналисты большинства печатных и электронных СМИ региона. Особый акцент на пресс-конференции был сделан на мерах первичной профилактики инсульта и повышении ответственности граждан за свое здоровье.
С 27 октября в городе Тольятти проходят массовые акции под девизом «Мы сильнее инсульта». Они уже состоялись в торговом центре «Акварель», на базе территориального отдела областного центра медпрофилактики и в ТЦ «Аэрохолл». На акциях проходит скрининг факторов риска (измерение артериального давления, глюкозы, холестерина и др.) активное информирование граждан с распространением буклета «Ранние признаки инсульта», приглашение в центры здоровья и на диспансеризацию. В каждой акции участие принимают не менее 100 человек. Акции организованы Тольяттинским территориальным отделом областного центра медпрофилактики, волонтерами-медиками, ЛПУ города.
31 октября в центре здоровья Чапаевской ЦГБ пройдет обучающее занятие с участием специалистов центра здоровья и волонтеров-медиков. Занятие пройдет для студентов Чапаевского губернского колледжа им. О. Колычева. Специалисты и волонтеры расскажут молодым людям о факторах рисках инсульта, мерах профилактики и первой доврачебной помощи. В этот же день в МБУ "Выбор" пройдет обучающий семинар для будущих волонтеров. Семинар проведут специалисты Самарского областного центра медпрофилактики. Ребятам расскажут о рисках инсульта, первой доврачебной помощи, передает пресс-служба минздрава СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 октября 2018 17:25
В этом году «Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября. Областные, районные, школьные библиотеки еще могут присоединиться к акции, отправив заявку до 18... Социум
0
30 октября 2018 17:18
Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен началось в 16:00 и продлится до 19:00 в сквере «Родина» и на территории храма в честь Собора самарских... Социум
15
30 октября 2018 16:37
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Социум
77
Здравоохранение
30 октября 2018 16:53
Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет. Здравоохранение
59
30 октября 2018 16:49
Четкое знание ранних признаков инсульта и алгоритма действий при их возникновении является существенным вкладом в снижение смертности населения региона. Здравоохранение
79
30 октября 2018 16:04
"В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал", – отметил министр. Здравоохранение
100
Новости медицины
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
46
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
51
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
221
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
297
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
221
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
324
Образование
29 октября 2018 11:18
На подготовку документов у инженеров и архитекторов есть 10 месяцев. Образование
246
25 октября 2018 13:48
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
218
24 октября 2018 13:01
Выставка продлится до 16 ноября. Образование
251
Культура
30 октября 2018 13:04
В этот день Исторический парк ожидает 150-тысячного посетителя! Культура
126
29 октября 2018 18:26
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России. Культура
224
28 октября 2018 10:26
Он победил в номинации "Лучший проект ЧМ-2018". Культура
294
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
82
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
553
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1529
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
440
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
573
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
554
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
603
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
548
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1091
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
871
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1249
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1308
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2423
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1820
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1993
Мероприятия