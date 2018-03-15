В госпитале "Мать и дитя" за первые дни работы сделано более двадцати хирургических операций

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Главный врач ЗАО "Медицинская компания ИДК" (дочернее подразделения ГК "Мать и дитя") Марат Тугушев подробно рассказал главе региона об организации работы госпиталя на примере некоторых отделений, а также продемонстрировал современное оборудование, которым оснащено учреждение.Заведующий отделением Денис Королев рассказал, что в госпитале работает единственная в Самаре пультовая, где совмещены сразу три направления — классический рентген, МРТ и интервенционная радиология. Установленное здесь оборудование позволяет выхаживать детей, родившихся на 22-й неделе беременности и весом от 500 грамм.Дмитрий Азаров отметил, что открытие многопрофильного госпиталя — это еще один шаг вперед по сохранению самого ценного — здоровья людей: "Я очень рассчитываю, что такая высокотехнологичная медицина, медицина, основанная на высочайшей ответственности и профессионализме, будет развиваться по всей Самарской области. Именно такую задачу ставит президент страны. В своем послании отдельный блок он посвятил сбережению здоровья людей. И появление таких медицинских центров этому в полной мере способствует".Марат Тугушев сообщил, что госпиталь уже активно принимает пациентов. За первые дни работы сделано более двадцати хирургических операций. Во взрослой и детской поликлиниках фиксируется до двухсот посещений за смену. Также делаются операции в рамках ОМС. Основу коллектива составляют самарские специалисты. Есть также врачи из Москвы и других регионов России. По мнению главы региона, очень важно, что в госпитале уже сейчас создано семьсот новых рабочих мест, а с учетом сервисных компаний по обслуживанию медицинской техники, охране и клинингу — около тысячи."Очень важно, что здесь создаются рабочие места, требующие самой высокой профессиональной подготовки. Такую подготовку дают вузы региона. И я рад, что в госпитале работают наши высокопрофессиональные врачи и инженеры", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Новый многофункциональный медицинский центр в Самаре — яркий пример эффективности государственно-частного партнерства. С одной стороны — это 3,5 млрд руб. инвестиций, которые вложила в проект ГК "Мать и дитя". С другой — работа региональных властей по подключению коммуникаций, сопровождению технологических процессов на всех этапах строительства."В результате такого сотрудничества и появился этот центр. Это настоящий подарок всем жителям Самарской области", — отметил глава региона, сообщает пресс-служба облправительства.