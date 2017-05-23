В городах и районах Самарской области проведена неделя борьбы с гипертонией

45

Учреждениями здравоохранения Самарской области для населения организовано и проведено 31 массовое мероприятие, в которых приняли участие 4820 человек. В лечебных учреждениях состоялись дни открытых дверей, круглые столы, тематические вечера, оформлены уголки здоровья, выпущены санбюллетени, размещены стенды о здоровом образе жизни и факторах риска гипертонической болезни. Всем желающим измерялось артериальное давление с последующей консультацией по факторам риска развития болезней системы кровообращения. Всего за период проведения Недели борьбы с гипертонией узнали свое артериальное давление 7833 человека.В Самарском филиале ПАО "Т Плюс" на протяжении недели специалистами Самарского областного центра медицинской профилактики проводились массовые акции, в которых приняли участие около 400 человек. У 60% обратившихся был диагностирован лишний вес, у 60% - повышенное АД. У 50% обследуемых был выявлен повышенный холестерин.В рамках Дня здоровья специалисты Тольяттинского территориального отдела Самарского областного центра медицинской профилактики организовали информационно-профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление факторов риска и на профилактику артериальной гипертонии и её осложнений.5 мая совместно с администрацией школы №90 проведена выездная акция: "Внимание, артериальная гипертония!" для преподавателей, в рамках которой специалисты провели беседу о факторах риска и профилактике АГ, первых симптомах ССЗ и помощи при инсульте.10 и 12 мая на площадях Тольяттинского территориального отдела проходил День открытых дверей, где слушатели лекций получили информацию об опасности повышенного артериального давления, о значимости коррекции факторов риска в лечении гипертонической болезни, о ценности прохождения профилактических смотров, диспансеризации и обследовании в Центрах здоровья.В течение Дня открытых дверей проводилась тонометрия, обследование на кардиовизоре, демонстрировались видеоролики "Если бы сердце могло говорить" и "Профилактика артериальной гипертонии". Были розданы брошюры, памятки, листовки по АГ и её профилактике.С 15 по 17 мая в Новокуйбышевске, в рамках Всемирного дня борьбы с гипертонией, проведены 3 городские акции "Проверь своё АД" в торговых центрах и аптеке. На время проведения акции были открыты пункты измерения давления, специалисты проводили консультирование по вопросам, связанным с предотвращением развития сердечно-сосудистых заболеваний.Задача продвижения здорового образа жизни должна быть осознана всеми, на всех уровнях. В борьбе с таким социальным значимым заболеванием, как гипертония, успеха можно добиться, объединив усилия медицинских учреждений, граждан, ответственных за свое здоровье, бизнес-сообществ и социально-ориентированных НКО, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.