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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В этом году планируют обеспечить жильем 570 детей-сирот

19 сентября 2018 17:32
116
Сейчас в очереди на получение собственных
Во вторник, 18 сентября, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы обсудили ход исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот.

В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 723,3 млн рублей. Из них 424,6 млн рублей - из областного бюджета, 98,8 млн рублей - из федерального бюджета, и 200 млн рублей - средства, которые дополнительно выделили из областной казны на исполнение судебных решений.

Всего жильем в этом году планируют обеспечить 571 человека. Сейчас в очереди на получение собственных "квадратных метров" стоят 2680 детей-сирот. С учетом финансирования 2018 года, в очереди останется 2109 человек. Большинство из них проживает в Самаре и Тольятти.

"Те ребята, кто еще не получил жилье, проживают в приемных семьях или в общежитиях при образовательных учреждениях, где они учатся, - говорит заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. - Также во многих муниципалитетах, в том числе в Самаре, есть формат муниципальной поддержки, когда детям-сиротам возмещают стоимость аренды жилья".

Особое внимание уделяется освоению средств федерального бюджета. На сегодня освоено 60% от выделенных средств. Полностью освоили их 20 муниципалитетов, до конца сентября к ним присоединятся еще 15 городов и районов области. На контроле - Чапаевск и Хворостянский район, где сейчас идет строительство нового жилья, поэтому средства там будут освоены в конце года, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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