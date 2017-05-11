В два раза выросло число жалующихся на плохое здоровье из-за нехватки денег
11 мая 2017 14:02
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По данным ВЦИОМ, хорошим состоянием здоровья сегодня могут похвалиться 35% россиян, 49% считают свое здоровье удовлетворительным, 15% - негативным (в 2006 г. - 24%). 71% опрошенных заявили, что удовлетворены здоровьем своих близких, 27% - нет (среди людей с плохим материальным положением таких 46%). В проблемах со здоровьем (у себя и близких) граждане винят прежде всего работу и стресс (35%, год назад было 47%), отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%, было 17%), плохую экологию (32%).
В случае возникновения заболеваний 46% респондентов обращаются в государственную поликлинику, 35% - занимаются самолечением, 11% - идут в платное медучреждение, 4% пускают все на самотек, 1% - прибегают к помощи целителей, пишет СарБК.
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