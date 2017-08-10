В день физкультурника на набережной в Самаре будет работать мобильная лаборатория СПИД-центра

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12 августа в Самаре состоится праздник спорта и здоровья. На второй очереди набережной р. Волга в субботу в 10 часов утра начнётся празднование дня физкультурника. На площадках жители и гости города смогут понаблюдать за состязаниями спортсменов, а также принять участие в мастер-классах для детей и взрослых. На основной сцене праздника запланированы показательные выступления представителей спортивных федераций.Впервые в этом году участие в праздновании дня физкультурника в Самаре примет и команда специалистов Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Концепцию здорового образа жизни поддержит работа мобильной лаборатории СПИД-центра, где любой желающий сможет быстро и бесплатно пройти тест на ВИЧ.12 августа с 10 до 12 часов по адресу г.о. Самара, набережная р. Волга (между Маяковским и Чкаловским спусками) будет работать мобильная лаборатория СПИД-центра.Ищите в субботу на набережной зеленый шатер СПИД-центра и вступайте в команду игроков «против ВИЧ»!Всех желающих приглашают проверить свое здоровье.