В больнице под Пензой пациентам поставили койки из досок и стульев
15 января 2019 23:39
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Фотографии импровизированной кровати появились в группе "Подслушано в Кузне
За двое суток снимки собрали больше трёхсот комментариев и привлекли внимание как общественности, так и работников клиники. Впрочем, проблему это не решило — пока пациентов продолжают класть на доски, а дополнительные кровати подвезут лишь через десять дней.
Как следует из комментария сотрудника больницы, терапевтическое отделение просто не справляется с наплывом пациентов.
"Для выяснения причины госпитализации на "приставные места" проведён внеплановый административный обход терапевтических отделений. Выяснено, что причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни"
Денис Денисов
Агентство "Интерфакс" обратилось за комментарием к пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области. Там слова Дениса Денисова подтвердили и отметили, что в соцсетях размещена официальная позиция медучреждения по этой ситуации.
Фото © VK/podslushanokuzneck/life.ru
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