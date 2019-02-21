В больнице им. В.Д. Середавина спасли жизнь 91-летнему ветерану войны

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«Когда речь идет об экстренной хирургической помощи, речь идет о спасении жизни. И тутвозраст пациента для нас не важен. В нашем отделении очень много пациентов старше 80 лет. Я помню, как несколько лет назад оперировал пациентку, которой было 95 лет. Она, кстати, до сих пор жива».А на вопрос, какие качества нужны оперирующему хирургу, просто отвечает, что от врачей в любой ситуации требуется любовь к пациентам, любовь к своей работе и профессионализм.Надежда Ивановна Захарова прожила сложную трудовую жизнь. Родилась в 1928 году в башкирском селе Зирган в многодетной семье. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет, старший брат, приписав себе год, ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, ему оторвало ногу, контужен. Надежда уехала его выхаживать в госпиталь под Вязьмой, там стала санитаркой, а затем и окопы рыла, бывало, под бомбежку попадала. Так с тех пор и работала всю жизнь. Когда госпиталь перевели в Куйбышев, приехала сюда жить и работать. Заготавливала древесину для прикладов наравне со взрослыми, а в 1945 году шестнадцатилетней девчонке дали ее первую медаль - участника войны.После войны пошла работать водителем трамвая. И 45 лет отработала в ТТУ.«Удивляюсь, как я выжила, - рассказывает Надежда Захарова. - Умирать уже собралась, а врачи сказали: будем стараться, а вы нам помогайте. И ведь постарались! Я много раз попадала в больницы, но такого отношения не видела нигде. Уход исключительный, весь персонал приветливый, заботливый. Я теперь буду до 100 лет жить! А если серьезно, хочу до 9 мая дожить, еще один День Победы встретить».Сын Надежды Ивановны Владимир Захаров вспоминает: «Когда маму привезли в больницу и врачи оценили тяжесть состояния, то сказали: один шанс из 100. И они использовали этот шанс. За что им огромное спасибо».Напомним, в Самарской области растёт количество долгожителей 90 лет и старше. Так, в 2017 году долгожителей было 12063 человека, в 2018 году - 13605 человек. За год увеличилось и количество 100-летних жителей губернии с 308 до 350 человек. Надеемся, что в их числе будет в свое время и Надежда Захарова.В Самарской области в рамках национального проекта «Демография» начинается реализация регионального проекта "Старшее поколение", который носит межведомственный характер и направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья. передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО