В больнице им. В.Д. Середавина спасли жизнь 91-летнему ветерану войны
21 февраля 2019 22:43
79
Лечащий врач Надежды Ивановны хирург Самвел Нагапетян:
«Когда речь идет об экстренной хирургической помощи, речь идет о спасении жизни. И тутвозраст пациента для нас не важен. В нашем отделении очень много пациентов старше 80 лет. Я помню, как несколько лет назад оперировал пациентку, которой было 95 лет. Она, кстати, до сих пор жива».
А на вопрос, какие качества нужны оперирующему хирургу, просто отвечает, что от врачей в любой ситуации требуется любовь к пациентам, любовь к своей работе и профессионализм.
Надежда Ивановна Захарова прожила сложную трудовую жизнь. Родилась в 1928 году в башкирском селе Зирган в многодетной семье. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет, старший брат, приписав себе год, ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, ему оторвало ногу, контужен. Надежда уехала его выхаживать в госпиталь под Вязьмой, там стала санитаркой, а затем и окопы рыла, бывало, под бомбежку попадала. Так с тех пор и работала всю жизнь. Когда госпиталь перевели в Куйбышев, приехала сюда жить и работать. Заготавливала древесину для прикладов наравне со взрослыми, а в 1945 году шестнадцатилетней девчонке дали ее первую медаль - участника войны.
После войны пошла работать водителем трамвая. И 45 лет отработала в ТТУ.
«Удивляюсь, как я выжила, - рассказывает Надежда Захарова. - Умирать уже собралась, а врачи сказали: будем стараться, а вы нам помогайте. И ведь постарались! Я много раз попадала в больницы, но такого отношения не видела нигде. Уход исключительный, весь персонал приветливый, заботливый. Я теперь буду до 100 лет жить! А если серьезно, хочу до 9 мая дожить, еще один День Победы встретить».
Сын Надежды Ивановны Владимир Захаров вспоминает: «Когда маму привезли в больницу и врачи оценили тяжесть состояния, то сказали: один шанс из 100. И они использовали этот шанс. За что им огромное спасибо».
Напомним, в Самарской области растёт количество долгожителей 90 лет и старше. Так, в 2017 году долгожителей было 12063 человека, в 2018 году - 13605 человек. За год увеличилось и количество 100-летних жителей губернии с 308 до 350 человек. Надеемся, что в их числе будет в свое время и Надежда Захарова.
В Самарской области в рамках национального проекта «Демография» начинается реализация регионального проекта "Старшее поколение", который носит межведомственный характер и направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья. передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
21 февраля 2019 22:43
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего... Здравоохранение
79
21 февраля 2019 10:00
Прививки сделали 49% от общей численности населения страны. Здравоохранение
956
20 февраля 2019 11:59
Причиной чаще всего становится несвоевременное обращение за медицинской помощью. Здравоохранение
327
20 февраля 2019 11:10
Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России. Здравоохранение
240
18 февраля 2019 18:39
В областном минздраве обсудили вопросы льготного лекарственного обеспечения. Здравоохранение
344
18 февраля 2019 12:00
Об этом заявил Минздрав. Здравоохранение
2204
16 февраля 2019 21:23
Замминистра уточнила, что в настоящее время спектр медицинских показаний к абортам сужен до минимума. Здравоохранение
473
14 февраля 2019 12:01
Росздравнадзор России отреагировал на многочисленные жалобы пациентов со всей России, в том числе из Самары. Здравоохранение
346
13 февраля 2019 15:08
Специалисты обсудят проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации, факторы социального риска и алгоритмы... Здравоохранение
349
13 февраля 2019 12:20
Она может значительно увеличить риск смерти от сепсиса. Здравоохранение
352
Современная медицина
24 января 2019 08:50Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
211
9 января 2019 18:52
В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
219
5 января 2019 12:31Если мужчине с нормальной потенцией принять Левитру, что будет?
Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно, так как реакция организма на данное средство у всех мужчин абсолютно разная. Современная медицина
508
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
237
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
490
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
405
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
306
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1033
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
837
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
756
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
890
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1125
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2532
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2235
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2516
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2903
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3089
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4396
Мероприятия