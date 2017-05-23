В больнице им. Середавина прошел семинар для медицинских работников летних оздоровительных организаций
23 мая 2017 16:56
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В семинаре приняли участие врачи-педиатры, фельдшеры, медицинские сестры детских оздоровительных лагерей, которым вскоре предстоит взять на себя ответственность за здоровье тысяч ребят.
Как сообщила главный специалист министерства здравоохранения Самарской области Юлия Базранова, этим летом детей примут около 700 пришкольных и 53 загородных лагеря, из них 14 санаторных учреждений и 5 детских санаториев. Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать детские оздоровительные учреждения.
Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения напомнили коллегам об особенностях медицинского сопровождения летней детской оздоровительной кампании, соблюдении санитарно-гигиенических норм в детских оздоровительных организациях, противоэпидемических мероприятиях при возникновении инфекционных заболеваний, оказании неотложной медицинской помощи при острых отравлениях, несчастных случаях, коматозных состояниях, коллапсе, профилактике детского травматизма, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
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