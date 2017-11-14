В больнице Середавина проведут показательные операции с применением нейромониторинга «Нейро-ИОМ»
14 ноября 2017 19:37
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Показаниями к применению этого метода являются опухоли спинного и головного мозга, инсульты, остеохондрозы и др.
Подробнее о возможностях применения метода расскажет заведующий нейрохирургическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Геннадий Алексеев, сообщает пресс-служба облправительства.
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