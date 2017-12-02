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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В ближайший месяц Европу может ожидать вспышка кори, способной полностью убить человека за неделю

2 декабря 2017 09:37
214
В ближайший месяц Европу может ожидать вспышка кори, способной полностью убить человека за неделю С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения.
С таким предупреждением выступили во всемирной организации здравоохранения.

В трёх городах Великобритании уже зарегистрированы первые случаи – примерно 16 пациентов в состоянии разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях страны. В группу риска помимо Великобритании вошли Румыния, Италия и Германия.

ВОЗ предупреждает, что для поездок в эти страны нужно иметь хороший иммунитет, а также в обязательном порядке посетить врача и пройти процедуру вакцинации. Помимо эпидемии кори только в одной Великобритании в канун рождественских праздников ожидаются сильные морозы, способные вызвать вспышку смертельного вируса гриппа, мутации которого могут приводить к гибели людей, передает Радио Маяк.

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Комментарии



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