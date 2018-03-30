В Тольятти состоялся конкурс будущих медсестер и фармацевтов «Через тернии к звёздам»
30 марта 2018 16:55
98
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа в Тольяттинском медицинском колледже проводился в третий раз. Он собрал конкурсантов из Самары, Новокуйбышевска, Безенчука, Кинель-Черкасс, Казани, Кирова, Уфы, Орска, Белорецка…
На конкурсе присутствовали руководитель управления медицинского образования и профессионального развития департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева и руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области Ирина Кочукина.
Жюри конкурса возглавилаглавная медицинская сестра, координатор Тольяттинского управления Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью министерства здравоохранения Тольятти Елена Айзятова. Знания и умения конкурсантов оценивали также члены жюри старшая медицинская сестра инфекционных отделений Тольяттинской городской клинической больницы № 5, член Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр по городу Тольятти Наталья Стасюк и преподаватель высшей квалификационной категории Тольяттинского медицинского колледжа Елена Карцева.
Программа конкурса включала в себя разнообразные задания. Так, конкурсанты должны были продемонстрировать свою коммуникативную компетентность, умение представлять информацию в понятном для пациента виде, способность управлять стрессом и временем.
Молодым людям предлагалось провести профилактическую беседу с целевой аудиторией и в доступной форме ответить на вопросы слушателей, – например, о вреде курения, последствиях применения наркотических веществ, алкогольных напитков, о возможных проблемах пациента с ожирением, профилактике заражения ВИЧ - инфекцией, профилактике кишечных инфекций и т.п.
Каждый конкурсант под индивидуальным наблюдением эксперта продемонстрировал оказание неотложной помощи в специально подготовленных кабинетах доклинической практики. Затем конкурсанты продемонстрировали умение общения на английском языке. В качестве статистов выступали студенты Тольяттинского медицинского колледжа.
По результатам всех этапов победителем конкурса стала Алсу Рахимова из Уфимского медицинского колледжа. Призерами конкурса стали Полина Маишева – II место (Кировский медицинский колледж) и Ильгина Хисмиева – III место (Казанский медицинский колледж), сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
В нашу судьбу очень часто вмешиваются звезды. Зная ее наперед, мы можем изменять ход событий и добиваться поставленных целей и задач. Заказать составление индивидуального гороскопа у профессионального астролога Натальи можно на ее странице. Составление индивидуального гороскопа здесь даст вам возможность самому управлять своей судьбой.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 марта 2018 17:03
В фестивале примут участие любительские команды, представляющие национальные общественные организации Самарской области. Социум
87
30 марта 2018 15:11
Конкурс проходит в трех номинациях: хоры, ансамбли, отдельные исполнители. Профессиональные исполнители оцениваются отдельно в... Социум
118
30 марта 2018 15:11
Елена Лапушкина продолжает объезжать городские районы и встречаться с их жителями. На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах на... Социум
169
Здравоохранение
30 марта 2018 16:55
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального... Здравоохранение
97
30 марта 2018 16:41
Участие в проекте «Здоровые города» помогло Чапаевску снизить преждевременную смертность. Здравоохранение
93
29 марта 2018 16:53
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления... Здравоохранение
328
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
136
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
165
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
197
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
68
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
322
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
502
Образование
29 марта 2018 11:41
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
210
29 марта 2018 09:21
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
166
28 марта 2018 23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
435
Культура
30 марта 2018 12:40
Оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований. Культура
134
30 марта 2018 10:30
Выставка продлится до 9 апреля. Культура
162
29 марта 2018 14:00
Творческая встреча пройдет 30 марта. Культура
200
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
467
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
802
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
765
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1351
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
808
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
736
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1580
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
921
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1019
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1613
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
954
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4234
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2402
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2872
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2752
Мероприятия