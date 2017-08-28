В Тольятти пройдет выездной прием замминистра здравоохранения

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29 августа состоится выездной приём заместителя министра – руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т.И. Сочинской. Встреча пройдёт по адресу: г. Тольятти, ул. М.Горького, 61, ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 2» , кабинет главного врача.Напомним, выездные приёмы по поручению Губернатора Самарской области проходят в Автограде регулярно.Руководители регионального министерства принимают жителей города, как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района Тольятти. В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, министр здравоохранения региона Г.Н. Гридасов и его заместители Т.И. Сочинская и С.А. Вдовенко знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.