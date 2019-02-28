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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Тольятти построят новый онкологический центр

28 февраля 2019 17:28
94
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).
Сейчас специалисты готовят техническое и финансовое обоснование проекта, но важно, что принципиальное решение о строительстве уже принято как на областном уровне, так и на федеральном.

Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5). Там уже давно существует отделение онкологии, однако этот блок, построенный еще в 70-х гг. прошлого века, изначально не был рассчитан на большое количество пациентов. Новый же онкоцентр будет вмещать 260 коек. Старое здание, действующее на данный момент, не прекратит свою работу.

Как рассказал «ВК» главный врач ТГКБ-5 Николай Ренц, решение о строительстве принималось на самом высоком уровне. «Специалисты министерства здравоохранения Самарской области, а также лично глава региона Дмитрий Азаров обсуждали этот вопрос с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, – сообщил Николай Альфредович. – Участие в совместном обсуждении принимал и заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. В результате была достигнута договоренность о включении будущего хирургическо-онкологического комплекса на территории Тольятти в национальный проект «Здоровье».

За основу взяли проект уже существующего онкоцентра в Ярославле. Его полезная площадь, вместимость и технический функционал вполне подходят и для Автограда.

Реальное строительство хирургическо-онкологического комплекса запланировано на следующий год. Если все пойдет по намеченному плану, то первых пациентов новый онкоцентр при ТГКБ-5 примет в 2022 году, передает vkonline.ru. 
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Комментарии



Здравоохранение
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