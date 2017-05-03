В Сызрани подвели итоги муниципального этапа общественной акции «Где родился, там и пригодился!»

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Поздравить победителей общественной акции в номинации «Специалисты учреждений здравоохранения» приехала заместитель министра здравоохранения, руководитель департамента организации медицинской помощи населению Татьяна Сочинская.Всего в акции от Сызрани приняли участие 55 человек, из них 10 медицинских работников.Все они работают на родной земле, взяли на себя ответственность за жизнь и здоровье людей, помогают своим землякам жить долго и счастливо и каждый из них достоин победы. Впрочем, все они уже победители. Их ценят в коллективах поликлиник, больниц, станций и отделений скорой помощи, их уважают и любят пациенты – земляки, которые доверяют им самое ценное – свое здоровье, жизнь и здоровье своих детей».Областная общественная акция помогла выявить лучших представителей молодежи, которые добились несомненных успехов в своем деле и служат примером для сверстников, активно работая на благо своих земляков.- Тремасова Елена Владимировна -врач-инфекционист ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 1»- Сергина Мария Андреевна - врач-стоматолог ГБУЗ "Сызранская стоматологическая поликлиника"- Литвин Павел Евгеньевич - врач-хирург ГБУЗ СО "Сызранская городская больница №2"- Захарьева Екатерина Валентиновна - медицинская сестра- анестезист ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 2"- Чернявская Ольга Вениаминовна - фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой медицинской помощи»- Ермакова Ирина Александровна - акушер ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника», акушерка женской консультации- Фуражкина Анна Сергеевна - медицинская сестра ГБУЗ «Сызранская городская поликлиника»- Коротин Антон Александрович - врач-невролог ГБУЗ СО «Сызранская Центральная городская больница»- Валадова Любовь Валерьевна - медсестра травмотологического отделения ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»Лидером в номинации стала Анна Александровна Сухова - врач-стоматолог детский ГБУЗ "Сызранская стоматологическая поликлиника" – она набрала 292 голоса.«Все участники акции – люди творческие, с активной жизненной позицией, - подчеркнула Татьяна Сочинская. – Большинство из них – продолжатели семейных династий медицинских работников, которые сохранили верность своей малой родине и передали эти добрые традиции своим потомкам. Мы надеемся, что примеру служения своим землякам последуют и те молодые люди, которые стоят перед выбором своего дальнейшего пути», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.