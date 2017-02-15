В Сызрани открывается отделение больницы им. Ерошевского

88

16 февраля, в четверг, в 11 часов в Сызрани (ул. Комарова, 1, на территории Сызранской ЦГБ) состоится торжественное открытие консультативно-диагностического офтальмологического отделения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского.Впервые за всю историю Сызрани здесь появилось офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение, укомплектованное всем необходимым оборудованием для диагностики глаукомы, диабетической ретинопатии, патологии сетчатки и современного лечения глазных болезней. До этого все пациенты вынуждены были ездить в Самару или ждали приезда мобильных комплексов, а теперь они могут получить полный спектр диагностических (и в большинстве случаев и лечебных) услуг на месте, сообщает пресс-служба облправительства.